На відстані 1,5 метра, – російський винищувач "небезпечно" перехопив американський літак над Чорним морем

Російський винищувач здійснив перехоплення літака-розвідника Сполучених Штатів Америки над Чорним морем.

Про це повідомив телеканал CNN. Згідно з інформацією джерел телеканалу в Пентагоні, мова йде про патрульний літак P-3 Orion., а саме перехоплення провели доволі небезпечно.

Зазначено, що літак був змушений "припинити свою місію передчасно" після наближення російського винищувача.

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Телеканал повідомляє, що російський винищувач наблизився до P-3 Orion на відстань приблизно півтора метра.