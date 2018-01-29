На відстані 1,5 метра, – російський винищувач "небезпечно" перехопив американський літак над Чорним морем
22:24, 29 січня 1193 Читать новость на русском
Російський винищувач здійснив перехоплення літака-розвідника Сполучених Штатів Америки над Чорним морем.
Про це повідомив телеканал CNN. Згідно з інформацією джерел телеканалу в Пентагоні, мова йде про патрульний літак P-3 Orion., а саме перехоплення провели доволі небезпечно.
Зазначено, що літак був змушений "припинити свою місію передчасно" після наближення російського винищувача.
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Телеканал повідомляє, що російський винищувач наблизився до P-3 Orion на відстань приблизно півтора метра.
Джерело: 24 Канал
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