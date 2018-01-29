09:06
30 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
САНКЦІЇ НОВИНИ КИЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. MC Анохін vs Навальний. Літературний талант
Вєсті Кремля
22:58, 29 січня
Вєсті. UA. Віденський вальс Порошенка. Від Киви хочуть
Вєсті.UA
20:54, 29 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Азартні ігри
Згадати все
00:01, 26 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
САНКЦІЇ НОВИНИ КИЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

На відстані 1,5 метра, – російський винищувач "небезпечно" перехопив американський літак над Чорним морем

22:24, 29 січня 1193 Читать новость на русском
P-3 Orion
P-3 Orion / Фото з вільних джерел

Російський винищувач здійснив перехоплення літака-розвідника Сполучених Штатів Америки над Чорним морем.

Про це повідомив телеканал CNN. Згідно з інформацією джерел телеканалу в Пентагоні, мова йде про патрульний літак P-3 Orion., а саме перехоплення провели доволі небезпечно.

Зазначено, що літак був змушений "припинити свою місію передчасно" після наближення російського винищувача.

Читайте також: МЗС відреагувало на черговий провокаційний крок Кремля у Чорноморському регіоні

Телеканал повідомляє, що російський винищувач наблизився до P-3 Orion на відстань приблизно півтора метра.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 29 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Скандал в Тернополі: вагітній переселенці з Криму відмовили надавати медичну допомогу
28 жовтня 2017 , 15:08
Прогноз погоди на 24 жовтня: холодно, вітряно та туманно
 24 жовтня 2017 , 09:05
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!
 22 січня , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук