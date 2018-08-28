На Вінниччині батьки залікували до смерті 1-річну дитину

24 серпня на Вінниччині 1-річна дівчинка отримала термічні опіки під час купання. Батьки дитини три дні самотужки лікували опіки на ногах дівчинки, але її стан здоров’я сильно погіршився.

Про це повідомила прес-служба поліції Вінницької області.

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Як зазначили працівники поліції, батьки дівчинки звернулися до медичного закладу лише після того, як три дні безрезультатно лікували дитину в домашніх умовах.

Коли немовляті стало зле, батьки звернулися за допомогою до лікарів. 27 серпня у лікарні дитина померла. Причина смерті – больовий шок,

– зазначили у прес-службі.

Наразі поліцією відкрите кримінальне провадження за статтею 115 ККУ (Умисне вбивство), проте остаточна кваліфікація події буде надана після проведених експертиз.

До слова, 26 серпня у Кривому Розі автомобіль ВАЗ-21099 насмерть збив 5-річну дівчинку та зник з місця аварії. Поліція оголосила у місті план "Перехоплення".