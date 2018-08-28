15:37
28 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
28°C 14°C
  • середа
    23°C 16°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кокаїнова Росія. Фейл путінського холуя
Вєсті Кремля
21:07, 27 серпня
Вєсті.UA. Кінозірка Гройсман. Пекельні поїзди в Росію
Вєсті.UA
20:04, 27 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, сьогодні
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

На Вінниччині батьки залікували до смерті 1-річну дитину

552 Читать новость на русском
На Вінниччині батьки залікували до смерті 1-річну дитину
На Вінниччині батьки залікували до смерті 1-річну дитину / zakarpattya.net.ua

24 серпня на Вінниччині 1-річна дівчинка отримала термічні опіки під час купання. Батьки дитини три дні самотужки лікували опіки на ногах дівчинки, але її стан здоров’я сильно погіршився.

Про це повідомила прес-служба поліції Вінницької області.

Читайте також: На Одещині повісилася 15-річна вагітна дівчина

Як зазначили працівники поліції, батьки дівчинки звернулися до медичного закладу лише після того, як три дні безрезультатно лікували дитину в домашніх умовах.

Коли немовляті стало зле, батьки звернулися за допомогою до лікарів. 27 серпня у лікарні дитина померла. Причина смерті – больовий шок,
– зазначили у прес-службі.

Наразі поліцією відкрите кримінальне провадження за статтею 115 ККУ (Умисне вбивство), проте остаточна кваліфікація події буде надана після проведених експертиз.

До слова, 26 серпня у Кривому Розі автомобіль ВАЗ-21099 насмерть збив 5-річну дівчинку та зник з місця аварії. Поліція оголосила у місті план "Перехоплення".

Теги: Новини України Поліція Жертви Діти і неповнолітні Вінниця
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нові санкції США проти Росії: Москву може врятувати хіба що смерть Путіна
сьогодні, 15:10 Нові санкції США проти Росії: Москву може врятувати хіба що смерть Путіна
Семен Кабакаєв
"Ми просто пішли на прорив": історія українського воїна, від якої перехоплює дух
сьогодні, 14:02 "Ми просто пішли на прорив": історія українського воїна, від якої перехоплює дух
Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
сьогодні, 16:00 Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
сьогодні, 13:00 "Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Денис Бігус
Дістали всіх: чому наближені до ватажка "ДНР" мріють, щоб "республіки" не стало
сьогодні, 12:01 Дістали всіх: чому наближені до ватажка "ДНР" мріють, щоб "республіки" не стало
Олексій Чибісов
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ЄС почав обговорювати енергетичне питання щодо Росії
 17 березня 2014 , 21:27
Топ-новини: Марлос та Коноплянка визнані найкращими у Лізі Європи, російський Мундіаль отримав своє "обличчя"
 22 жовтня 2016 , 07:30
Maserati час нагострити свого тризуба, бо бренд іде на дно
 13 серпня , 16:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук