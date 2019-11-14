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      На Вінничині горіла військова частина, вогонь знищив майна на 10,5 мільйонів гривень: фото

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      На Вінничині горіла військова частина
      На Вінничині горіла військова частина / vppnr.gp.gov.ua

      Пожежа трапилася на речовому складі військової частини 59-ї окремої мотопіхотної бригади, що дислокується в Гайсині Вінницької області. Полум’я спалахнуло ввечері 13 листопада.

      Вогонь знищив майно, яке зберігалося у будівлі, повідомила пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України. Ніхто з людей не потерпів.

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      Вогонь знищив:

      • близько 1100 кевларових шоломів;
      • 800 бронежилетів;
      • 1500 спальних мішків;
      • 100 польових наметів;
      • понад 1000 одиниць польової форми;
      • 1400 костюмів захисту від води та інше.

      Сума збитків становить близько 10,5 мільйонів гривень.

      Попередня причина загоряння – коротке замикання електропроводки. Наразі слідчі дії тривають.

      військова частина пожежа
      Згоріло багато військового обладнання

      пожежа військова частина
      Пожежа трапилася ввечері 13 листопада

      пожежа військова частина
      Наразі триває слідство

      Військова прокуратура уже відкрила кримінальне провадження за недбале ставлення до військової служби. Винуватцям загрожує позбавлення волі від 5 до 7 років. Досудовим розслідуванням займатиметься ДБР.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Вінниця Пожежа Кримінальні новини Гроші Державне бюро розслідувань
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