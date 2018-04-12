Трагедія сталася 11 квітня в селі Михайлівка Вінницької області, коли мати однорічної дитини прибирала на подвір'ї та розпалила багаття.

Про це повідомляє "Вінниця.інфо".

Читайте також: Ніколас Круз, який вчинив стрілянину у Флориді, хоче пожертвувати свою спадщину сім'ям загиблих

Коли жінка відволіклась, то візочок покотився прямісінько в полум'я. Від отриманих опіків однорічна дівчинка загинула. Родину в селі називають благополучною. Наразі поліція вивчає усі обставини смерті.

Рятувальники закликають людей дотримуватись пожежної безпеки: не випaлювaти суху трaву тa сміття, не розводити відкритий вогонь поруч із господaрчими будівлями, не зaлишaти недопaлки тa сірники нa сухій трaв’янистій підстилці. З початку доби, 11 квітня, в Україні виникло 451 загоряння на відкритій території, – зазначає Державна служба України з надзвичайних ситуацій.