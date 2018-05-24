На вищий бал не сподіваюсь, – як учні з іншомовних шкіл складали ЗНО з української мови

24 травня в Україні склали зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури.

Про це повідомляє 24 Канал.

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Цей тест обов'язковий для всіх випускників шкіл та училищ, його зараховують і як державну підсумкову атестацію. На нього зареєструвалося найбільше учасників – 333 тисячі. Це майже на третину більше, ніж торік. Тоді тест з української не склали 8% учасників.

Найкраще написали в Києві та Львівській області, а найгірші результати – у представників національних меншин Закарпатської та Чернівецької областей. Оскільки у школах, де вони навчаються, усі предмети викладають їх рідною мовою. Відтак, цьогоріч багатьом з них довелося звернутися до репетиторів.

Не хвилююсь, готувався. Займався протягом всього 11 класу. Репетитори, додаткові завдання. Мені важливий результат ДПА, адже поступаю за кордон,

– розповів Петро Лупой, учень гімназії з румунською мовою навчання.

"Хвилююсь, звісно, як і всі. Думаю, що здам. Хочу отримати хоча б середній, на вищий не сподіваюсь", – додав учень школи із румунською мовою навчання Владислав.

Нагадаємо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2018 року розпочалась тестом з математики 22 травня. На перший іспит з математики не допустили 80 людей.