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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      На виїздах з Одеси та області встановлять блокпости

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      На блокпостах усім мірятимуть температуру / Фото 24 каналу

      Задля уникнення поширення COVID-19, в Одеській області планують встановити спеціальні блокпости. Вибірково будуть проводити огляд та температурний скринінг.

      На виїздах з Одеси та межах області встановлять контрольні блокпости. Про це пише місцеве видання "Думская" з посиланням на пресслужбу Одеської ОДА. 

      Важливо знати У Тернополі вісім лікарів інфекційного відділення звільнились через коронавірус

      Тих, у кого скринінг виявить підвищену температуру, завертатимуть назад. Поки не йдеться про повне обмеження руху в області. Водночас наразі невідомо, де саме стоятимуть блокпости.

      Станом на 29 березня в Одесі зафіксували 8 випадків інфікування коронавірусом. Всього в Україні уже 418 підтверджених хворих на COVID-2019, 9 осіб померли.

      Минулого тижня громадський транспорт Одеси перейшов на спеціальний режим роботи. Мешканцям міста не можна їздити у тролейбусах, трамваях і автобусах без нагальної ​​потреби.

      Перекриття руху в областях через коронавірус

      • У Чернівецькій області діє особливий режим в'їзду та виїзду до сіл, де наявний спалах інфекції: Лужани, Великий Кучурів, Колінківці та Топорівці. 
      • Чернівецька обласна комісія з подолання наслідків епідемії коронавірусу буде звертатися до державної комісії. На Буковині хочуть, щоб діяв особливий режим в'їзду і виїзду. Крім того, місцева влада ініціює повну заборону міжобласного пересування пасажирського транспорту.
      • Закарпатська область з 27 березня ввела жорсткі обмеження задля непоширення коронавірусу. Зокрема, у регіоні перекрили дві автомобільні траси, які зв'язують область з Львівською та Івано-Франківською областями.

      Що закрито в Україні на час карантину
      Що закрито в Україні на час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Транспорт Новини Одеси
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