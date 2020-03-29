На виїздах з Одеси та області встановлять блокпости
Задля уникнення поширення COVID-19, в Одеській області планують встановити спеціальні блокпости. Вибірково будуть проводити огляд та температурний скринінг.
На виїздах з Одеси та межах області встановлять контрольні блокпости. Про це пише місцеве видання "Думская" з посиланням на пресслужбу Одеської ОДА.
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Тих, у кого скринінг виявить підвищену температуру, завертатимуть назад. Поки не йдеться про повне обмеження руху в області. Водночас наразі невідомо, де саме стоятимуть блокпости.
Станом на 29 березня в Одесі зафіксували 8 випадків інфікування коронавірусом. Всього в Україні уже 418 підтверджених хворих на COVID-2019, 9 осіб померли.
Минулого тижня громадський транспорт Одеси перейшов на спеціальний режим роботи. Мешканцям міста не можна їздити у тролейбусах, трамваях і автобусах без нагальної потреби.
Перекриття руху в областях через коронавірус
- У Чернівецькій області діє особливий режим в'їзду та виїзду до сіл, де наявний спалах інфекції: Лужани, Великий Кучурів, Колінківці та Топорівці.
- Чернівецька обласна комісія з подолання наслідків епідемії коронавірусу буде звертатися до державної комісії. На Буковині хочуть, щоб діяв особливий режим в'їзду і виїзду. Крім того, місцева влада ініціює повну заборону міжобласного пересування пасажирського транспорту.
- Закарпатська область з 27 березня ввела жорсткі обмеження задля непоширення коронавірусу. Зокрема, у регіоні перекрили дві автомобільні траси, які зв'язують область з Львівською та Івано-Франківською областями.
Що закрито в Україні на час карантину / Інфографіка 24 каналу
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