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      На виїзді з Києва сталася серйозна ДТП: відео з місця події

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      На виїзді з Києва сталася серйозна ДТП
      На виїзді з Києва сталася серйозна ДТП / Фото з відкритих джерел

      У четвер, 20 грудня, на виїзді з Києва на Житомирську трасу трапилася серйозна ДТП – позашляховик врізався у фуру. Рух заблоковано, на трасі утворилися величезні затори.

      Про це повідомила кореспондентка 24 каналу, яка опинилася на місці події.

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      Позашляховик білого кольору врізався в фуру, до того ж ще близько 4 машин постраждали. Потерпілих немає, оскільки в машинах спрацювали подушки безпеки. 

      Відео аварії з місця події:

      Аварія сталася на мосту на перетині проспекту перемоги і кільцевої дороги. Відповідно утворилися затори, з 4 смуг дорожнього руху вільна лише одна. Весь проспект на виїзді стоїть в корках.

      До слова, 19 грудня у Херсонській області сталась масштабна ДТП. Зіткнулись мікроавтобус та автомобіль УАЗ. Унаслідок ДТП загинули п'ятеро людей, ще одного постраждалого госпіталізовано.

      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Авто Транспорт
      Джерело: 24 Канал
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