На виїзді з Києва сталася серйозна ДТП: відео з місця події

Позашляховик білого кольору врізався в фуру, до того ж ще близько 4 машин постраждали. Потерпілих немає, оскільки в машинах спрацювали подушки безпеки.

Відео аварії з місця події:

Аварія сталася на мосту на перетині проспекту перемоги і кільцевої дороги. Відповідно утворилися затори, з 4 смуг дорожнього руху вільна лише одна. Весь проспект на виїзді стоїть в корках.