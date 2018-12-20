На виїзді з Києва сталася серйозна ДТП: відео з місця події
У четвер, 20 грудня, на виїзді з Києва на Житомирську трасу трапилася серйозна ДТП – позашляховик врізався у фуру. Рух заблоковано, на трасі утворилися величезні затори.
Про це повідомила кореспондентка 24 каналу, яка опинилася на місці події.
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Позашляховик білого кольору врізався в фуру, до того ж ще близько 4 машин постраждали. Потерпілих немає, оскільки в машинах спрацювали подушки безпеки.
Відео аварії з місця події:
Аварія сталася на мосту на перетині проспекту перемоги і кільцевої дороги. Відповідно утворилися затори, з 4 смуг дорожнього руху вільна лише одна. Весь проспект на виїзді стоїть в корках.
До слова, 19 грудня у Херсонській області сталась масштабна ДТП. Зіткнулись мікроавтобус та автомобіль УАЗ. Унаслідок ДТП загинули п'ятеро людей, ще одного постраждалого госпіталізовано.
Джерело: 24 Канал
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