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      На війні всіх проти всіх не буде переможця, – Горбачов про нову гонку озброєнь

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      Михайло Горбачов
      Михайло Горбачов / Фото з відкритих мереж

      Намір президента США Дональда Трампа розірвати Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД) означає, що у світі оголошена нова гонка озброєнь. США фактично взяли на себе ініціативу з руйнування всієї системи міжнародних угод, яка служила основним фундаментом миру і безпеки після Другої світової війни.

      Про це у статті для The New York Times пише екс-президент СРСР Михайло Горбачов, який у 1987 році разом із Рональдом Рейганом підписав ракетний договір.

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      У 2015 році Росія і США відзвітували, що зняли з озброєння і здебільшого знищили 85% своїх арсеналів періоду холодної війни. Сьогодні це колосальне досягнення опинилося під загрозою, зауважує автор публікації.

      На "війні всіх проти всіх" не буде переможця, особливо якщо вона закінчиться ядерною війною. А цього варіанту не можна виключати. Гонка озброєнь, міжнародна напруженість, ворожість і загальна недовіра лише підвищать ризик ескалації, застерігає Горбачов.

      Нагадаємо, глава Білого дому Дональд Трамп анонсував свій намір вивести США з ракетного договору, який діяв із 1987 року, через те, що Росія порушила домовленості. У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви,"діють незграбно та грубо", тому керівництву Кремля доведеться вжити заходів "військово-технічного характеру", якщо США все ж розірвуть Договір про ліквідацію РСМД.

      Про який договір йдеться?Договір між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.

      Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати, розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) та малої (від 500 до 1000 км) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.

      США ВИХОДЯТЬ З РАКЕТНОГО ДОГОВОРУ З РОСІЄЮ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ

      Теги: Новини США Новини політики Новини Росії Зброя Ядерна безпека
      Джерело: 24 Канал
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