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      На військових складах в Ічні знайшли безпілотник

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      На арсеналі в Ічні знайшли безпілотник
      На арсеналі в Ічні знайшли безпілотник / Прес-служба Міноборони України

      У вівторок, 13 листопада, на технічній території військових складів, що в місті Ічня на Чернігівщині, виявили квадрокоптер "Фантом". Безпілотник перебував на землі поблизу одного зі сховищ.

      Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

      Після попереднього огляду безпілотника на ньому не виявили зовнішніх пошкоджень. Апарат передали працівникам Служби безпеки України, тривають слідчі дії.

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      "Наголошуємо, що будь-які БПЛА над військовими частинами та розташуваннями військових підрозділів, а також над базами, складами та арсеналами або на підльоті до них будуть знешкоджені засобами РЕБ або збиті без попереджень", – застерегли в Міноборони.

      Там також наголосили, що причетних до таких інцидентів осіб затримуватимуть та притягатимуть до відповідальності згідно з законодавством України.

      Нагадаємо, рано-вранці 9 жовтня на 6-му арсеналі біля міста Ічня почалися вибухи. Згодом у військовій прокуратурі сповістили, що вибухи на військових складах під Ічнею сталися внаслідок диверсії.

      Зазначимо, що нерідко до схожих диверсій на військових складах в Україні були причетні безпілотники.

      Вибухи військові склади Ічня арсенал

      Теги: Новини України Новини Чернігова Вибухи на арсеналі поблизу Ічні авіація Міністерство оборони України Збройні Сили України Зброя
      Джерело: 24 канал
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