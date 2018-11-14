На військових складах в Ічні знайшли безпілотник

У вівторок, 13 листопада, на технічній території військових складів, що в місті Ічня на Чернігівщині, виявили квадрокоптер "Фантом". Безпілотник перебував на землі поблизу одного зі сховищ.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Після попереднього огляду безпілотника на ньому не виявили зовнішніх пошкоджень. Апарат передали працівникам Служби безпеки України, тривають слідчі дії.

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"Наголошуємо, що будь-які БПЛА над військовими частинами та розташуваннями військових підрозділів, а також над базами, складами та арсеналами або на підльоті до них будуть знешкоджені засобами РЕБ або збиті без попереджень", – застерегли в Міноборони.

Там також наголосили, що причетних до таких інцидентів осіб затримуватимуть та притягатимуть до відповідальності згідно з законодавством України.

Нагадаємо, рано-вранці 9 жовтня на 6-му арсеналі біля міста Ічня почалися вибухи. Згодом у військовій прокуратурі сповістили, що вибухи на військових складах під Ічнею сталися внаслідок диверсії.



Зазначимо, що нерідко до схожих диверсій на військових складах в Україні були причетні безпілотники.