На військовому катері під час чергування застрелився матрос

23-річний військовий матрос вистрілив собі в голову з табельної зброї на борту катера "Вишгород" в Одесі під час свого чергування вранці 2 травня.

Інцидент трапився на броньованому артилерійському катері у Практичній гавані Одеського порту, передає сайт "Українська Служба Інформації".

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Загиблому було 23 роки, він проходив морську службу в рядах Збройних сил України, військово-морського флоту. Наразі ведеться слідство, яке має встановити, чи було це самогубство, чи на трагічний випадок вплинули інші обставини.

"На жаль, у нас є такий випадок. Але це (самогубство, – 24 канал) не є остаточною причиною. Зараз проводяться слідчі дії, щоб встановити причину і те, чи було це дійсно самогубство", – розповіли в прес-службі ВМС.

Що штовхає людей на суїцид?

• Близько 2/3 людей, які вчинили самогубство, перебували в депресії.

• Інші психічні захворювання, які також спонукають людей покінчити життя. Наприклад, шизофренія чи біполярний розлад, розлади харчової поведінки, включаючи анорексію і булімію.

• Приблизно 25-40% з тих, хто наклав на себе руки, мали контакти з психіатричними службами в минулому році (шизофренія, біполярний розлад і інші важкі психічні розлади).

• Наркотики та алкоголь також можуть впливати на людину, у якого є суїцидальні нахили, роблячи його більш імпульсивним і здатним йти на поводу у своїх бажань.

• Важкі невиліковні хвороби, хронічні болі; травматичний стрес (зґвалтування, фізичне насилля, військова травма); почуття самотності; відсутність страху перед болем і смертю.