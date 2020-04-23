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      На військовому полігоні на Львівщині знайшли застреленим курсанта

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      На полігоні в Львівській області знайшли застреленим курсанта / glavcom.ua

      У Львівській області 22 квітня на військовому полігоні у Яворівському районі знайшли тіло молодого хлопця. У нього було вогнепальне поранення у груди, а сам хлопець був курсантом одного з військових навчальних закладів області.

      Знайшли тіло юнака близько 18:30 вечора 22 квітня, повідомляє Військова служба правопорядку у ЗСУ.

      До слова У військовій вантажівці вибухнули боєприпаси на Херсонщині: ДБР розпочало розслідування

      На місці інциденту працюють представники оперативного реагування військової поліції. Також туди прибули працівники обласної поліції, ДБР і військової прокуратури.

      Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань внесли факти про кримінальне правопорушення до реєстру правопорушень.

      Начальник групи зв'язків із громадськістю військової поліції Володимир Потапов уточнив у коментарі виданню ZAXID.NET, що хлопець навчався приблизно на 3-4 курсі академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

      Поки в офіційних пресслужбах не коментують цей випадок, але видання з посиланням на власні джерела пише, що є підозри, що хлопець скоїв самогубство.

      Що відомо про Яворівський полігон?Він розташований у Яворівському районі за 30 кілометрів від Львова. Він займає площу понад 36 тисяч гектарів або чверть усього Яворівського району. Полігон перебуває під командуванням оперативного штабу "Захід".

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Львова Збройні сили України Самогубство Новини України
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