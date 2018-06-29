На власників Huawei чекають важливі зміни, – ЗМІ

Компанія Huawei провела нараду, в рамках якої виробили нову стратегію просування фірмових смартфонів на ринку Китаї та інших регіонах. Тож вже незабаром їхні смартфони почнуть оновлюватися кілька разів на рік, а відбуватися це буде за визначеним розкладом.

Про це пише видання akket.com.

Під час наради керівництво Huawei дійшло згоди, що бренд приділяє занадто мало уваги програмному забезпеченню на своїх телефонах, що негативно позначається на продажі. Тож було створено нову стратегію просування фірмової продукції.

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Тепер оновлення для смартфонів Huawei будуть випускатися кожні два місяці. Тобто протягом року користувачів чекає 6 запланованих оновлень. Про це покупців будуть повідомляти при покупці пристрою.

Поки невідомо, йдеться про нові прошивки з виправленням недоліків, чи про оновлення до нових версій Android.

Але, в будь-якому випадку, оновлення, що відбуватимуться кожні два місяці – це позитивні зміни.

За словами джерела, в рамках цієї політики оновлень, на смартфонах Huawei P10, P20, P20 Pro, Mate 9, Mate 10, Mate 10 Pro, Nova 3e, Nova 2 lite і Nova 2i має з'явитись підтримка програмного сканера особи Face Unlock.

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