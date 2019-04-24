На Волині дівчата влаштували жорстоку бійку на подвір'ї школи: відео

У селі Вербка Ковельського району на Волині дві дівчинки 12 і 15 років влаштували жорстоку бійку прямо на шкільному подвір'ї. За розбірками неповнолітніх спостерігали багато їх одноліток, які знімали усе на відео, але ніхто так і не зупинив дівчат.

Конфлікт між ученицями зняли на відео очевидці. На ньому видно, як дівчата тягають одна одну за волосся, потім б'ються ногами. Коли 12-річна школярка впала на асфальт, суперниця починає лупцювати її кулаками, не звертаючи уваги на її крики.

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Чому між школярками, які раніше близько дружили, виникла бійка – точно невідомо. Старша дівчина розповіла, що молодша нібито обзивала її непристойними словами, через що вони й побилися.

Вони навчаються у різних школах – одна в Ковелі, інша в навчально-виховному комплексі у селі Вербка, на території якого й відбулася бійка.

Вчителі розповідають про обох дівчат тільки хороше, що вони з порядних сімей, комунікабельні та активні у шкільному житті.

За розповідями педагогів, бійку на території школи вони також не бачили, оскільки все відбулося після уроків. Після інциденту у школах провели збори. У поліцію жодна з родин не зверталася, але туди написали заяву директори навчальних закладів, де навчаються дівчата. Ймовірно, відповідати доведеться їх батькам.