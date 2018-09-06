На Волині першокласниця померла на уроці фізкультури

У Волинській області у селі П’ятидні 6-річній першокласниці стало погано на уроці фізкультури, після чого вона померла.

Про це інформує "Буг". Читайте також: Юний воротар помер після зіткнення з суперником Директор школи Надія Зволянська відмовилася коментувати інцидент. У поліції підтвердили інформацію про трагедію. В школу викликали медиків, але врятувати дівчинку не вдалося. Нагадаємо, у березні учень 5 класу помер на уроці фізкультури у школі №8 міста Мирноград, що на Донеччині. Йому раптово стало погано.