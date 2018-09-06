На Волині першокласниця померла на уроці фізкультури
У Волинській області у селі П’ятидні 6-річній першокласниці стало погано на уроці фізкультури, після чого вона померла.
Про це інформує "Буг".
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Директор школи Надія Зволянська відмовилася коментувати інцидент. У поліції підтвердили інформацію про трагедію.
В школу викликали медиків, але врятувати дівчинку не вдалося.
Нагадаємо, у березні учень 5 класу помер на уроці фізкультури у школі №8 міста Мирноград, що на Донеччині. Йому раптово стало погано.
Джерело: 24 Канал
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