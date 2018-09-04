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На Волині священик відмовився відспівувати померлу дитину ромів: відома причина

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На Волині священик УПЦ МП відмовився відспівувати померлу ромську дівчинку
На Волині священик УПЦ МП відмовився відспівувати померлу ромську дівчинку / Volynpost.com

У селі Озеро на Волині священик Української православної церкви Московського патріархату відмовився відспівувати померлу від раку дев'ятирічну ромську дівчинку Регіну Чужук. Усе тому, що дитину хрестили в церкві Київського патріархату.

Про це повідомляє "ВолиньPost".

"Де вона хрестилася – там, каже, хай і проводять обряд. Це неправильно. Немає різниці – українська чи російська церква – всі ми перед Богом. Священика не треба за це карати, бо всяке буває", – сказала бабуся померлої Ганна Чужук.

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Рідні дитини сповістили, відспівати її вже погодився священик із сусіднього села, де розташована найближча церква Київського патріархату.

В УПЦ МП запевнили, що все робили правильно, тому що відспівувати представника іншої конфесії не мають права.

Все це тому, що УПЦ МП і УПЦ КП – різні конфесії. Так само і в інших конфесіях. У Римо-католицькій церкві не відспівують представників, наприклад, Християн Віри Євангельської, а в Українській греко-католицькій церкві не відспівують представників церкви Свідків Єгови,
– пояснив глава прес-служби Волинської єпархії УПЦ МП Олег Точинський.

"Незважаючи на те, як ці ситуації завжди подаються інформаційно, ця практика є абсолютно нормальною для людей, які є вірянами тієї чи іншої конфесії. Взагалі це норма, коли людину відспівують там, де вона була хрещена", – додав представник УПЦ МП.

Водночас декан Ківерцівського району УПЦ КП митрофорний протоієрей Іван Семенюк заявив, що не бачить причин, які змусили місцевого священика відмовити у проведенні обряду.

Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Луцька Жертви релігія УПЦ МП УПЦ КП Скандал
Джерело: 24 Канал
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