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На Волині в барі розстріляли відвідувача

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На Волині в барі розстріляли відвідувача
На Волині в барі розстріляли відвідувача / www.radiosvoboda.org

У пивному барі в Луцьку стався конфлікт, який переріс у бійку зі стріляниною, внаслідок якої постраждала одна людина.

Про це інформують "Волинські новини".

Про інцидент розповів активіст Автомайдану Сергій Кушнір, який став свідком події.

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В пивному барі "0.5", що на вулиці Гордіюк у Луцьку, двоє чоловіків напали на іншого. Зчинилась бійка, в результаті якої один з чоловіків вихопив пістолет та стріляв по відвідувачах. Двоє чоловіків в барі почали бити іншого з невідомих мотивів.

"Їх спробували розборонити, бо там вже і стільчики почали літати. Ті, хто спровокували бійку, зачепили людей на сусіднім столиком, а один з нападників вихопив пістолет та вистрілив у чоловіка, який відпочивав поруч", – розповів Сергій Кушнір.

З його слів, чоловіку, який стріляв було 35 років. Учасників бійки затримали.

Теги: Новини України Новини Луцька Поліція
Джерело: 24 Канал
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