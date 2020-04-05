На вшанування померлого Івана Вакарчука на фасаді ратуші у Львові розмістили банер

Видатного львів’янина Івана Вакарчука не стало 4 квітня, багаторічний ректор Львівського національного університету імені Івана Франка помер на 74-му році життя. На його вшанування на фасаді ратуші у Львові розмістили банер.

Про це розповіли на сайті Львівської міської ради.

Читайте також Виховав кілька поколінь патріотів, – реакція українців на смерть Івана Вакарчука

Український фізик, політик, громадський діяч, колишній міністр освіти України та ректор Львівського національного університету імені Івана Франка Іван Вакарчук помер 4 квітня.

Поховають відомого львів’янина на Личаківському кладовищі – там же, де свого часу поховали Івана Франка, Маркіяна Шашкевича, Соломію Крушельницьку, Володимира Івасюка та багатьох інших видатних українців.



Громада міста сумує з приводу втрати та співчуває рідним видатного львів’янина

Читайте також Не стало мого найближчого друга, – Святослав Вакарчук про смерть батька

У 2010 Львівська міська рада надала Івану Вакарчуку звання "Львів'янин року" за видатні досягнення в науковій, науково-педагогічній та організаційній діяльності та успішні реформи в галузі освіти.

Про Івана Вакарчука: дуже коротко

Вчений-фізик: доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки й техніки України, автор понад 200 праць, засновник наукових журналів "Журнал фізичних досліджень" та "Світ фізики".

Політик і громадський діяч: упродовж 2007 – 2010 років був міністром освіти й науки України.

Багато років був працював ректором Львівського університету: у 1990 – 2007 та 2010 – 2013 роках.

У 2007 році отримав відзнаку "Герой України".

Батько відомого музиканта (лідера гурту "Океан Ельзи") та політика Святослава Вакарчука.

Біографія Івана Вакарчука – у матеріалі 24 каналу.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття родині та близьким Івана Вакарчука.