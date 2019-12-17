На вулиці Інститутській у Києві помер чоловік
Чоловіку стало погано 17 грудня за кілька кварталів від місця, де у цей ж день відбувалися кілька акцій протесту. За попередньою інформацією, смерть настала внаслідок гострого коронарного синдрому.
Лікарі прибули на Інститутську, 16, однак у кареті "швидкої" чоловік помер, про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
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Правоохоронці отримали повідомлення об 11:30 17 грудня.
За попередньою інформацією, смерть настала внаслідок гострого коронарного синдрому. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті,
– зазначили у поліції.
Правоохоронці також наголошують, що людина померла за деякий час до загострення подій під Верховною Радою. Смерть чоловіка із сутичками не пов'язана.
Гострий коронарний синдром – це гостре порушення коронарного кровообігу. Він об'єднує такі клінічні стани, як нестабільна стенокардія та інфаркт міокарда.
Чому під Радою виникли сутички?
- Вранці 17 грудня під будівлею парламенту зібрався мітинг, учасники якого вимагають не допустити ухвалення у другому читанні законопроєкту про ринок землі. Протестувальники виступають проти скасування мораторію на продаж земельних угідь компаніям та іноземцям.
- Акцію протесту організували кілька політичних сил, зокрема: "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", "Аграрна партія" та "Національний корпус". Загалом, за даними поліції, в акції протесту беруть участь приблизно 1,5-2 тисячі людей.
- Демонстранти розпочали ставити намети на проїжджій частині поблизу будівлі Верховної Ради. Поліція знесла їх.
- Поліція оточила учасників мітингу, вони у відповідь почали кидати у правоохоронців каміння, палиці.
- Загалом правоохоронці затримали 26 осіб, поранили 17 правоохоронців, 2 цивільних також звернулись з травмами.