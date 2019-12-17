На вулиці Інститутській у Києві помер чоловік

Чоловіку стало погано 17 грудня за кілька кварталів від місця, де у цей ж день відбувалися кілька акцій протесту. За попередньою інформацією, смерть настала внаслідок гострого коронарного синдрому.

Лікарі прибули на Інститутську, 16, однак у кареті "швидкої" чоловік помер, про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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Правоохоронці отримали повідомлення об 11:30 17 грудня.

За попередньою інформацією, смерть настала внаслідок гострого коронарного синдрому. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті,

– зазначили у поліції.

Правоохоронці також наголошують, що людина померла за деякий час до загострення подій під Верховною Радою. Смерть чоловіка із сутичками не пов'язана.

Гострий коронарний синдром – це гостре порушення коронарного кровообігу. Він об'єднує такі клінічні стани, як нестабільна стенокардія та інфаркт міокарда.

Чому під Радою виникли сутички?