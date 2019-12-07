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      На вулиці Києва 8-9 грудня вийдуть десятки тисяч людей

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      У Києві 8-9 грудня проведуть одразу 5 масштабних акцій / bbc.com

      Міністерство внутрішніх справ очікує, що 8 та 9 грудня у центрі Києва відбудеться одразу 5 масових заходів. За повідомленнями організаторів, кількість учасників цих заходів становитиме кілька десятків тисяч осіб.

      Поліція, Нацгвардія та рятувальники готові гарантувати безпеку громадян у ході цих заходів, повідомляє МВС.

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      Ми провели низку зустрічей з організаторами і дотримуємося позиції, що усі заходи повинні відбуватися у межах закону. Ситуаційний центр МВС вже працює у цілодобовому режимі. Ми будемо моніторити ситуацію і оперативно ухвалювати рішення,
      – запевнив перший заступник голови МВС Сергій Яровий.

      До поліції міста Києва з Київської міської державної адміністрації надійшло чотири повідомлення та одна інформація з мережі Інтернет від організацій, які планують провести 8 та 9 грудня акції в центральній частині столиці.

      Заявлена організаторами кількість їхніх учасників становить декілька десятків тисяч осіб. Для гарантій публічної безпеки та порядку буде залучено три тисячі правоохоронців і сформовано достатні сили резерву. МВС України закликає всіх учасників масових акцій проводити їх мирно і дотримуватися закону.

      У зв'язку із перекриттям до новорічних свят Софійської площі, на вихідні буде відкрита для транспорту вулиця Хрещатик. Там буде працювати патрульна поліція для організації дорожнього руху.

      Що відомо про акції, заплановані у Києві?Зокрема, у ці дні свою акцію у столиці планують опозиційні фракції Верховної Ради – "Голос", "Європейська солідарність" та "Батьківщина".

      Акція приурочена до зустрічі у нормандському форматі, але організатори не можуть визначитися, якою є їх мета. Святослав Вакарчук, наприклад, кілька разів змінював свою думку – від акції на підтримку Володимира Зеленського і до акції, яка закликатиме президента "не капітулювати у Парижі".

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Протести Новини Києва Міністерство внутрішніх справ Поліція Нацгвардія
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