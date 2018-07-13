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На вулиці помітили живодера, який мав бути під домашнім арештом: відео

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Живодер Святогор
Живодер Святогор / Uanimals

В одному з магазинів Києва 13 липня активісти зустріли Олексія Святогора – живодера, якого суд до серпня залишив під домашнім арештом.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook засновник UАnimals.

Порушення запобіжної міри є підставою для затримання та посилення такої міри. На місці вже два патрулі, втім є загроза, що Святогора відпустять, – відзначив Тодорчук.

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Також активісти опублікували стрім з підтвердженням і спілкуванням з поліцією та відео Святогора.

Нагадаємо, 11 червня Шевченківський райсуд обрав Святогору запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. правоохоронці затримали Святогора 8 червня. В той же день його відпустили з Дніпровського управління поліції та надали охорону.

Зараз на його рахунку смерть більше 500 тварин.

Теги: Новини Києва Новини України Кримінальні новини світ тварин
Джерело: 24 канал
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