На вулицях окупованого Сімферополя заспівали пісню "Океану Ельзи": відео
У центрі окупованого Сімферополя вуличні музиканти виконали відомий хіт українського гурту "Океан Ельзи". Так, двоє хлопців під гітару заспівали пісню "Без бою".
Відповідне відео 26 серпня у Twitter опублікував користувач Aliev Eldar.
На кадрах видно, що послухати музикантів зібралося чимало місцевих жителів, які оцінили виступ хлопців гучними оплесками.
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"Окупований Крим. Центр Сімферополя – грає українська пісня групи "Океан Ельзи" – "Я не здамся без бою", – мовиться у підписі до відео.
Джерело: 24 канал
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