00:42
31 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
8°C 2°C
  • неділя
    13°C 5°C
  • понеділок
    7°C 1°C
  • вівторок
    4°C -2°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Нова російська ідеологія. Шальная Імпєратріца
Вєсті Кремля
23:53, 30 березня
Вєсті.UA. Метаморфоз регіоналів. Чарівний пендель
Вєсті.UA
20:53, 30 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини Києва
4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На в’їзді до Києва встановлять 18-метрову статую княгині Ольги

605 Читать новость на русском
У Києві вже встановлений пам'ятник княгині Ользі
У Києві вже встановлений пам'ятник княгині Ользі

На в’їзді до Києва з Житомирської траси буде розміщено статую княгині Ользі. Її висота буде сягати 18 метрів.

Це буде зроблено за аналогом з іншими містами світу, де на в’їзді розміщені їх символи. Як приклад Віталій Кличко на вів Берлін та Бремен, де подорожуючих зустрічають ведмідь та бременські музиканти відповідно. Про це йдеться на сайті мера Києва Віталія Кличка.

Читайте також: Чому кожен київський ТРЦ може стати братською могилою

Кличко нагадав, що минулого року встановили новий знак на Бориспільському шосе, яке веде з аеропорту "Бориспіль" до столиці. Там тьохметрові букви "Київ" та силует захисника міста – Архистратига Михаїла.

Загалом у Києві триває заміна старих в’їзних знаків в місто на нові, кожен з яких символізуватиме якусь особливість нашої столиці.

Теги: Новини політики Новини Києва Віталій Кличко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 30 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук