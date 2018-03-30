На в’їзді до Києва встановлять 18-метрову статую княгині Ольги

На в’їзді до Києва з Житомирської траси буде розміщено статую княгині Ользі. Її висота буде сягати 18 метрів.

Це буде зроблено за аналогом з іншими містами світу, де на в’їзді розміщені їх символи. Як приклад Віталій Кличко на вів Берлін та Бремен, де подорожуючих зустрічають ведмідь та бременські музиканти відповідно. Про це йдеться на сайті мера Києва Віталія Кличка.

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Кличко нагадав, що минулого року встановили новий знак на Бориспільському шосе, яке веде з аеропорту "Бориспіль" до столиці. Там тьохметрові букви "Київ" та силует захисника міста – Архистратига Михаїла.

Загалом у Києві триває заміна старих в’їзних знаків в місто на нові, кожен з яких символізуватиме якусь особливість нашої столиці.