На в'їзді до Києва зіткнулися дві фури, є загиблий: фото страшної ДТП

З боку Житомирської траси, що на в'їзді до Києва, зіткнулися дві вантажівки. Внаслідок аварії загинув водій.

За інформацією ТСН, одна з вантажівок пригальмувала на світлофорі, що біля КП, коли в неї в'їхав інший автомобіль.

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Водій другої фури загинув на місці ДТП.



Страшна ДТП під Києвом

Смертельна аварія спричинила 5-кілометровий затор на під'їзді до Києва. Побиті автівки перекрили всі смуги руху, крім однієї.



Затори на під'їзді до Києва