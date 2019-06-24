08:46
24 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін обміняв Кадирова до Лукашенка. Панди для Пині
      Вєсті Кремля
      16:53, 22 червня
      Вєсті.UA. Жир: Шокуюче зізнання Медведчука. Супергеройський вчинок Ляшка
      Вєсті.UA
      18:42, 22 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ

      На в'їзді до Києва зіткнулися дві фури, є загиблий: фото страшної ДТП

      1990 Читать новость на русском
      ДТП під Києвом
      ДТП під Києвом / ТСН

      З боку Житомирської траси, що на в'їзді до Києва, зіткнулися дві вантажівки. Внаслідок аварії загинув водій.

      За інформацією ТСН, одна з вантажівок пригальмувала на світлофорі, що біля КП, коли в неї в'їхав інший автомобіль.

      Читайте також: ДТП у Києві: авто збило жінку з дитиною, водій втік

      Водій другої фури загинув на місці ДТП. 

      дтп київ житомирська
      Страшна ДТП під Києвом

      Смертельна аварія спричинила 5-кілометровий затор на під'їзді до Києва. Побиті автівки перекрили всі смуги руху, крім однієї.

      дтп затори київ житомирська траса
      Затори на під'їзді до Києва

      blog_ava
      Гороскоп на 24 червня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      976
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Новини Києва
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      США, готуйтесь до війни з Росією та Китаєм, – Newsweek
      сьогодні , 08:40 США, готуйтесь до війни з Росією та Китаєм, – Newsweek
      Світові Медіа 93
      Війна Росії "на знищення" і чим зустріч Путіна і Трампа загрожує Україні: топ-5 блогів тижня
      23 червня , 22:00 Війна Росії "на знищення" і чим зустріч Путіна і Трампа загрожує Україні: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1662
      Скічко балотуватиметься у Верховну Раду: що відомо про кандидата
      23 червня , 21:30 Скічко балотуватиметься у Верховну Раду: що відомо про кандидата
      3269
      Найсмішніші меми тижня: брендовані українські жінки і несподіваний магнетизм "мосту Кличка"
      23 червня , 20:17 Найсмішніші меми тижня: брендовані українські жінки і несподіваний магнетизм "мосту Кличка"
      3327
      Як вбили Дарію Лук'яненко та що Зеленський пообіцяв бізнесменам – топ-5 відео тижня
      23 червня , 19:30 Як вбили Дарію Лук'яненко та що Зеленський пообіцяв бізнесменам – топ-5 відео тижня
      1580
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук