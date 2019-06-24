На в'їзді до Києва зіткнулися дві фури, є загиблий: фото страшної ДТП
З боку Житомирської траси, що на в'їзді до Києва, зіткнулися дві вантажівки. Внаслідок аварії загинув водій.
За інформацією ТСН, одна з вантажівок пригальмувала на світлофорі, що біля КП, коли в неї в'їхав інший автомобіль.
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Водій другої фури загинув на місці ДТП.
Страшна ДТП під Києвом
Смертельна аварія спричинила 5-кілометровий затор на під'їзді до Києва. Побиті автівки перекрили всі смуги руху, крім однієї.
Затори на під'їзді до Києва
Джерело: 24 канал
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