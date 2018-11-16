На які інтимні теми варто говорити з хлопцями у період пубертату: рекомендації секс-педагога

Одним із важливих аспектів у вихованні дитини є, зокрема, й сексуальна освіта. Починати говорити на такі теми слід з раннього віку, аби потім діти не боялися та були готовими до різних ситуацій. До прикладу, хлопцям віком від 9 до 11 років (саме у цей час відбувається їхнє статеве дозрівання) буде не зайвим пояснити, що таке ерекція або полюції.

Про це пише секс-педагог Юлія Ярмоленко на своїй сторінці у Facebook.

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Отже, вона пропонує, що, перш за все, таким молодшим підліткам варто розповісти, що таке ерекція та що робити, коли вона виникає у публічному місці.

"У підлітковому віці спонтанних ерекцій стає більше. Круто, якщо тато розповість, що робити, коли ерекція трапилась у публічному місці. Другий варіант – запропонувати подивитися навчальне відео на цю тему", – зазначила фахівець і продемонструвала одне з навчальних відео щодо ерекції.

Як поводитися, коли трапляється ерекція: навчальне відео

Також, переконує Юлія Ярмоленко, говорити з хлопцями віком 9-11 років слід і про припухлість грудей.

"Припухлість грудей виникає між 10 та 13 роками через перебудову гормонального фону. Пройде протягом двох років без будь-яких препаратів і втручань", – констатує вона.

Водночас педагог пригадала нещодавній випадок під час лекції, яку читала групі молодших підлітків (11-13 років) і на якій порушила це питання.

"Розповіла, що у хлопчиків теж починають рости груди, і це нормально. І що лікувати не потрібно, і через два роки припухлість пройде сама собою. У підсумку в аудиторії настає повна тиша, очі округлюються. І раптом троє полегшено зітхають. "Ви точно в цьому впевнені?" – "Точно!". Один хлопчик хреститься та говорить: "Спасибі тобі, Господи!" – зауважила фахівець.

Ще одна важлива тема, яку, за словами секс-педагога, не слід замовчувати, – це полюції, або мокрі сни.

"Трапляються у 10-14 років. На жаль, не всі хлопчики є готовими до подібного та не знають, що це та навіщо. Деякі лякаються та йдуть в гугл із запитом "дивні виділення з члена". Ви уявляєте варіанти відповідей?" – підкреслює фахівець.

Як пояснює Юлія Ярмоленко, полюція – це свідчення того, що в яєчках почали дозрівати сперматозоїди, тобто теоретично хлопець вже може стати батьком.

"Добре, якщо у контексті полюцій батьки піднімуть і тему гігієни, сказавши щось на кшталт: "Нічого страшного, якщо забрудниться піжама або постільна білизна – пралка з цим відмінно впорається. Твоє завдання просто кинути білизну у пральну машину", – додає вона.

Також експерт рекомендує придбати книгу Ніка Фішера "У тебе чоловіча достойність".

"Хоча вона має багато недоліків, але це – одне із найкращих видань для юнаків про фізіологію, пубертат, розміри пеніса, яєчок, ерекцію, полюції, захворюваннях, підлітковий секс, гармонію та емоції на нашому книжковому ринку", – підсумувала секс-педагог.