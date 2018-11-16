На які лікарські препарати скасовано заборону: Держлікслужба видала розпорядження

Державна служба України з лікарських засобів і контролю за наркотиками на підставі позитивних результатів додаткових досліджень скасувала тимчасову заборону на вагінальні таблетки "Неотризол" і профілактичний засіб проти інфаркту та інсульту "Клопідогрель".

Відповідні документи з’явилися на офіційному сайті відомства.

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Щодо "Неотризолу", то мовиться про серії Е17172 та EN018001A1. Виробником цього лікарського засобу є індійська компанія "Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед" (Індія). Випускається він у картонній коробці, в якій міститься по одному блістеру у складі 8 таблеток разом із аплікатором.

"Неотризол" застосвується для лікування комбінованих гінекологічних захворювань, таких як бактеріальний вагіноз та вагініт, спричинених Candida albicans, а також змішаних інфекцій (трихомонади, анаеробна інфекція, включаючи гарднерели та дріжджоподібні гриби).

Додамо, що цей препарат було тимчасово заборонено у серпні через невідповідність вимогам аналітичної нормативної документації до його реєстраційного посвідчення за показником "Ідентифікація – ТШХ – неоміцину сульфат" (на пластині відсутня пляма червоного кольору на хроматограмі розчину 1).



В Україні скасували тимчасову заборону на "Неотризол" і "Клопідогрель"

Також дозволено реалізацію та застосування "Клопідогрелю" серії 20517: виробник – "Дослідний завод "ГНЦЛС" (Україна). Випускається він у картонній коробці, в якій міститься 3 блістери по 10 таблеток.

Тимчасово заборонено цей лікарський засіб було у жовтні, а підставою стала невідповідність вимогам методів контролю якості до реєстраційного посвідчення препарату за показниками "Розчинення", "Однорідність дозованих одиниць".

Нагадаємо, нещодавно Держлікслужба зняла тимчасову заборону на такі препарати: "Кальцій-Д3 Нікомед Форте"(профілактики та лікування дефіциту кальцію та вітаміну D), спрей від нежиттю Назо-спрей" і "Евкаліпту настоянка" (лікування запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів і порожнини рота).