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      На які лікарські препарати скасовано заборону: Держлікслужба видала розпорядження

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      Держлікслужба скасувала заборону на два популярні лікарські препарати : "Неотризол" і "Клопідогрель"
      Держлікслужба скасувала заборону на два популярні лікарські препарати : "Неотризол" і "Клопідогрель" / Соцмережі

      Державна служба України з лікарських засобів і контролю за наркотиками на підставі позитивних результатів додаткових досліджень скасувала тимчасову заборону на вагінальні таблетки "Неотризол" і профілактичний засіб проти інфаркту та інсульту "Клопідогрель".

      Відповідні документи з’явилися на офіційному сайті відомства.

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      Щодо "Неотризолу", то мовиться про серії Е17172 та EN018001A1. Виробником цього лікарського засобу є індійська компанія "Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед" (Індія). Випускається він у картонній коробці, в якій міститься по одному блістеру у складі 8 таблеток разом із аплікатором.

      "Неотризол" застосвується для лікування комбінованих гінекологічних захворювань, таких як бактеріальний вагіноз та вагініт, спричинених Candida albicans, а також змішаних інфекцій (трихомонади, анаеробна інфекція, включаючи гарднерели та дріжджоподібні гриби).

      Додамо, що цей препарат було тимчасово заборонено у серпні через невідповідність вимогам аналітичної нормативної документації до його реєстраційного посвідчення за показником "Ідентифікація – ТШХ – неоміцину сульфат" (на пластині відсутня пляма червоного кольору на хроматограмі розчину 1).

      Неотризол, Клопідогрель, ліки, медицина, тимчасова заборона, Держлікслужба
      В Україні скасували тимчасову заборону на "Неотризол" і "Клопідогрель"

      Також дозволено реалізацію та застосування "Клопідогрелю" серії 20517: виробник – "Дослідний завод "ГНЦЛС" (Україна). Випускається він у картонній коробці, в якій міститься 3 блістери по 10 таблеток.

      Тимчасово заборонено цей лікарський засіб було у жовтні, а підставою стала невідповідність вимогам методів контролю якості до реєстраційного посвідчення препарату за показниками "Розчинення", "Однорідність дозованих одиниць".

      Нагадаємо, нещодавно Держлікслужба зняла тимчасову заборону на такі препарати: "Кальцій-Д3 Нікомед Форте"(профілактики та лікування дефіциту кальцію та вітаміну D), спрей від нежиттю Назо-спрей" і "Евкаліпту настоянка" (лікування запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів і порожнини рота). 

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Ліки Медицина Жіноче здоров’я Серцево-судинні захворювання
      Джерело: 24 канал
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