На яких спортсменів та клуби найчастіше робили ставки українці: цікава статистика

Фахівці букмекерської контори "Фаворит Спорт" проаналізували популярні види спорту серед українців і визначили найпопулярніших та найбільш прибуткових представників в різних категоріях.

Футбол

Англійський "Ліверпуль" – найбільш популярна команда минулих років за деякими прогнозами серед українських вболівальників. Друге місце займає "Барселона", третє – "Манчестер Сіті".

Читайте також: УЄФА назвала збірну футболістів 2018 року

Цікаво, що мадридський "Реал" лише шостий в цьому рейтингу. При цьому "Ліверпуль" лідирує і за загальною сумою ставок в грошовому еквіваленті. Слідом за ним розташувалися "Реал", "Барселона", "Манчестер Сіті" та "Ювентус".

Лідери вітчизняного футболу - "Динамо" і "Шахтар". Так само слід виділити полтавську "Ворсклу", "Маріуполь" та луганську "Зорю". Всі клуби в 2018 році брали участь в єврокубках.

Теніс

У впертій боротьбі найпопулярнішим в тенісі виявився Новак Джокович. Зовсім трохи йому поступився Рафаель Надаль. Роджер Федерер посів п'яту позицію. Примітно, що в десятці опинилися відразу три представниці WTA – Анжеліка Кербер, Сімона Халеп, Кароліна Возняцкі.

Серед українських спортсменів слід зазначити Еліну Світоліну і Лесю Цуренко, третя позиція у Сергія Стаховського.

Читайте також: Еліна Світоліна може очолити світовий рейтинг за підсумками Australian Open-2019

Найбільш "виграшними" для українців виявилися австралієць Нік Кірьос і Ніколоз Басилашвілі з Грузії. Матчі з їх участю принесли найбільшу кількість перемог в минулому році. П'ятірку лідерів замикає Ліна Глушко з Ізраїлю.

Бокс і MMA

Всі бої Олександра Усика стали лідерами за загальною кількістю прогнозів. Розбавити "п'єдестал" українця вдалося лише поєдинку Хабіб Нурмагомедов – Конор МакГрегор.

А от українець Олександр Гвоздик є найбільш "фартовим" для наших любителів спорту. У 2018 році бій Гвоздик – Стівенсон приніс найбільші виграші українцям.

Читайте також: Бої українських боксерів потрапили у топ-5 найбільш очікуваних у 2019 році

Біатлон

У "стріляючих лижників", очікувано, найпопулярнішою персоною став Мартен Фуркад. Француз помітно випереджає Йоханнеса Бьо, що йде другим. У десятку за популярністю увійшли відразу дві українки – Віта Семеренко та Юлія Джима.

Найбільше число перемог уболівальникам в 2018 році принесли норвежка Сюнневе Сулемдаль та шведський біатлоніст Фредрік Ліндстрьом.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram