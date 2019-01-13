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      На яких спортсменів та клуби найчастіше робили ставки українці: цікава статистика

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      "Ліверпуль" – найпопулярніший клуб для ставок серед українців
      "Ліверпуль" – найпопулярніший клуб для ставок серед українців

      Фахівці букмекерської контори "Фаворит Спорт" проаналізували популярні види спорту серед українців і визначили найпопулярніших та найбільш прибуткових представників в різних категоріях.

      Футбол

      Англійський "Ліверпуль" – найбільш популярна команда минулих років за деякими прогнозами серед українських вболівальників. Друге місце займає "Барселона", третє – "Манчестер Сіті".

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      Цікаво, що мадридський "Реал" лише шостий в цьому рейтингу. При цьому "Ліверпуль" лідирує і за загальною сумою ставок в грошовому еквіваленті. Слідом за ним розташувалися "Реал", "Барселона", "Манчестер Сіті" та "Ювентус".

      Лідери вітчизняного футболу - "Динамо" і "Шахтар". Так само слід виділити полтавську "Ворсклу", "Маріуполь" та луганську "Зорю". Всі клуби в 2018 році брали участь в єврокубках.

      Теніс

      У впертій боротьбі найпопулярнішим в тенісі виявився Новак Джокович. Зовсім трохи йому поступився Рафаель Надаль. Роджер Федерер посів п'яту позицію. Примітно, що в десятці опинилися відразу три представниці WTA – Анжеліка Кербер, Сімона Халеп, Кароліна Возняцкі.

      Серед українських спортсменів слід зазначити Еліну Світоліну і Лесю Цуренко, третя позиція у Сергія Стаховського.

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      Найбільш "виграшними" для українців виявилися австралієць Нік Кірьос і Ніколоз Басилашвілі з Грузії. Матчі з їх участю принесли найбільшу кількість перемог в минулому році. П'ятірку лідерів замикає Ліна Глушко з Ізраїлю.

      Бокс і MMA

      Всі бої Олександра Усика стали лідерами за загальною кількістю прогнозів. Розбавити "п'єдестал" українця вдалося лише поєдинку Хабіб Нурмагомедов – Конор МакГрегор.

      А от українець Олександр Гвоздик є найбільш "фартовим" для наших любителів спорту. У 2018 році бій Гвоздик – Стівенсон приніс найбільші виграші українцям.

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      Біатлон

      У "стріляючих лижників", очікувано, найпопулярнішою персоною став Мартен Фуркад. Француз помітно випереджає Йоханнеса Бьо, що йде другим. У десятку за популярністю увійшли відразу дві українки – Віта Семеренко та Юлія Джима.

      Найбільше число перемог уболівальникам в 2018 році принесли норвежка Сюнневе Сулемдаль та шведський біатлоніст Фредрік Ліндстрьом.

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      Теги: Спорт ФК Барселона ФК Ліверпуль Манчестер Сіті Футбол Бокс Теніс Новини біатлону Юлія Джима Віта Семеренко Олександр Усик
      Джерело: 24 Канал
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