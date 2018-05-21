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На якому місяці вагітності жінка починає відчувати рухи малюка

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На якому місяці вагітності жінка починає відчувати рухи малюка
На якому місяці вагітності жінка починає відчувати рухи малюка / unsplash.com

Багато майбутніх матусь хвилюються, що довго не відчувають рухів дитинки. Медики розповіли, коли ж жінка повинна відчути перші рухи малюка.

Вже з 8-го тижня немовля починає здійснювати хаотичні дрібні рухи, але відчути їх дуже важко. Активно рухатися плід починає на 20-му тижні, передає Nashamama.

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А от жінки, які вже народжують не вперше, можуть почати відчувати рухи плоду 18-го тижня.

Окрім того, чутливість сильно залежить від підшкірно-жирової клітковини жінки – якщо вона тонка, то деякі зможуть відчути рухи плоду на 16-17 тижні, а якщо товстіша — на тиждень пізніше.

Вагітні жінки розповідають, що відчуття схоже на "метеликів у животі". Спочатку вони слабкі, а потім відчуваються сильніше. До слова, найбільш активним малюк стає з 24-го до 32-го тижня, оскільки дитина швидко починає рости.

Теги: Здоров'я Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
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