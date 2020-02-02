На ящиках із яблуками та у холоді: чотирьох нелегалів знайшли у фурі біля Львова

Чотирьох афганців знайшли у вантажівці із яблуками на заправці біля Львова у селі Гамаліївка. Людей у напівпритомному стані знайшов водій: почув гуркіт та подзвонив у поліцію. Про те, як вони там опинились та як патрульні рятували іноземців з опломбованої фури – читайте далі.

Правоохоронці та митники прибули на заправку і надали першу допомогу чоловікам, які чотири доби перебували при температурі трохи вище нуля. Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

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Троє з них вияивились неповнолітніми, віком 15, 16 та 17 років, четвертому – 23 роки. Документи були лише у двох. Під час перевірки заборонених речей не виявили. У поліції повідомили, що у них було недостатньо кисню, тому вони подавали сигнали, щоб не задихнутись.

Чоловікам одразу надали медичну допомогу, відігріли та нагодували. Зараз загрози їхньому життю немає. Сам водій-росіянин не зміг пояснити, як люди потрапили всередину вантажівки.

Дивіться фото, як патрульні рятували нелегалів:

За поясненнями нелегалів, із Македонії вони мали б потрапити до Німеччини. Принаймні, так їх запевнив агент, якому вони заплатили за організацію поїздки по дві тисячі доларів. До цього вони десять місяців добирались з Афганістану через Іран, Туреччину, Грецію до Македонії. Тепер їхнею долею займатиметься міграційна служба.