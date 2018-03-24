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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

На YouTube виявили новий небезпечний вірус

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Вірус на YouTube
Вірус на YouTube

Фахівці з кібербезпеки повідомили про атаку нового вірусу, який здатний вкрасти файли і доступ до облікових записів користувачів. Він розповсюджується завдяки YouTube або Яндекс.Диск/

Вірус в модифікаціях Trojan.PWS.Stealer.23012 і Trojan.PWS.Stealer.23198 робить скріншоти екрану і копіює з комп'ютера текстові файли та зображення, а також логіни та паролі, збережені в браузерах Vivaldi, Chrome, YandexBrowser, Opera, Kometa, Orbitum, Dragon, Amigo, Torch.

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Отриману інформацію він зберігає в архів і висилає зловмисникам, повідомляє УНІАН.

Шкідливе програмне забезпечення поширюється через посилання в коментарях на YouTube під виглядом корисних додатків і путівників по чит-ходам у комп'ютерних іграх. Щоб переконати користувачів завантажити вірус з файлообмінника, зловмисники супроводжують посилання схвальними коментарями, написаними від імені підроблених записів.

Уразливими виявилися всі комп'ютери на платформі Windows.

Теги: Техно Інформаційні технології Інтернет YouTube
Джерело: 24 Канал
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