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На ювілей до Коломойського у Женеву злетілися Хомутиннік, Фукс і Зеленський

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Шоумен Володимир Зеленський – серед гостей на ювілеї Ігоря Коломойського
Шоумен Володимир Зеленський – серед гостей на ювілеї Ігоря Коломойського

Привітати українського олігарха Ігоря Коломойського із 55-м днем народження у до Женеви (Швейцарія), який був 13 лютого 2018 року, прилетіли українські бізнесмени, народні депутати та шоумени.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів програма "Схеми" (спільний проект "Радіо Свобода" і телеканалу "UA: Перший") "Коломойський в екзилі. Таємна зустріч на Женевському озері".

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Знімальній групі "Схем" вдалося зафіксувати серед гостей, зокрема, народних депутатів від групи "Відродження" Віталія Хомутинніка та Євгена Гєллєра, донедавна російського, а нині українського підприємця Павла Фукса, бізнесменів братів Суркісів, шоумена та керівника студії "Квартал 95" Володимира Зеленського, яка співпрацює з телеканалом Коломойського "1+1", екс-заступника губернатора Дніпропетровської області Святослава Олійника.


Зустріч Коломойського у Женеві

Святкування відбувалося у ресторані Parc des eaux vives на березі Женевського озера. Журналісти "Схем" відшукали його завдяки фото гостей в Instagram.


Святкування Дня народження Коломойського

Серед гостей останніми на святі залишились екс-заступник колишнього губернатора Дніпропетровської області Коломойського Святослав Олійник та народний депутат від групи "Відродження" Євген Гєллєр.


Кадри зі святкування з нагоди Дня народження Коломойського

Пізніше "Схеми" звернулись до адміністрації ресторану з проханням порахувати, скільки коштуватиме відзначити свято в такому ж форматі, як 13 лютого, коли святкував Коломойський.

Згідно із даними, які надіслала "Схемам" адміністрація ресторану, святкування було розраховане на 100 гостей. Вартість харчування гостей та обслуговування офіціантів склала 23 тисячі 175 швейцарских франків. Особа, на чиє ім’я замовляли свято, мала таке ж прізвище, що і сестра Коломойського.


Загальна сума витрат Дня народження Ігоря Коломойського

Сам український олігарх у коментарі "Схемам" заявив, що не витратив на нього "ні копійки".

Я взагалі навіть не витратив жодної копійки. Ліміт не був перевищений, а друге: сплачував не я. А може друзі скинулись, я не знаю. Я не дам пану Порошенку, як основному замовнику чи бенефіціару цього Лондонського суду, такого шансу, щоб він порадів, що я виявив неповагу до суду,
– сказав Коломойський.

20 грудня 2017 року прес-служба "Приватбанку" повідомила, що Високий суд Англії 19 грудня видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також 6 компаній, які, ймовірно, їм належать на суму понад 2,5 мільярда доларів. За повідомленням, суд ухвалив рішення за позовом "Приватбанку" проти своїх колишніх власників і керівників – Коломойського і Боголюбова. Суд також встановив ліміт і на особисті витрати – 20 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень для кожного.

Виходить, що святкування Дня народження без спиртних напоїв коштувало – якщо у перерахунку на британську валюту – 17 тисяч фунтів стерлінгів, що на 3 тисячі фунтів менше за тижневий ліміт Коломойського відповідно до рішення Високого суду Лондона. Однак, схоже, що розраховуватись могла сестра Коломойського, оскільки саме її прізвище зазначене у листі, який "Схеми" отримали від адміністрації ресторану. Тому ця сума, скоріш за все, могла бути не врахована в особисті витрати олігарха, йдеться у розслідуванні "Схем". Коломойський у коментарі "Схемам" підкреслив, що ліміт не був перевищений.

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Раніше "Схеми" повідомляли, що олігархи Коломойський і Боголюбов таємно зустрілись у Женеві з екс-головою адміністрації президента Порошенка Ложкіним. Журналісти зафіксували, що вони зустрілись у ресторані готелю "Four seasons". Після 2 годин перемовин всі 3 продовжили спілкування, прогулюючись уздовж Женевського озера, без охорони.

Про що саме говорили один з найближчих соратників президента Борис Ложкін та олігархи Ігор Коломойський та Генадій Боголюбов того вечора – невідомо. Мова могла йти про медіапідтримку – в обмін на збереження активів чи сприяння у вирішенні справ в українських судах. Ще у 2015-ому році Коломойський зазначав, що президента Порошенка цікавить медійна підтримка і що саме це є предметом торгу з чинною владою, йдеться у розслідуванні.

В Україні Ігор Коломойський не з’являвся понад 8 місяців.

Відео розслідування про таємну зустріч на Женевському озері

Теги: Новини України Новини політики Гроші Розслідування Ігор Коломойський Швейцарія
Джерело: 24 Канал
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