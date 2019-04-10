Як Захід планує стримувати агресію Росії проти України та світу
Політика санкцій Сполучених Штатів Америки проти Росії показала свою успішність, тому Вашингтон продовжить застосовувати їх, аби стримати агресію Кремля. Окрім того, Москва сама винна в тому, що потрапила під удар Заходу, адже незаконно анексувала український Крим.
Міністр фінансів США Стівен Мнучин наголосив, що антиросійські санкції США – важливий інструмент, який має на меті змінити поведінку Росії.
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Санкції – дуже важливий інструмент. Я вважаю, що ми дуже ефективно використали їх проти Росії, ми продовжимо використовувати їх проти Росії у зв'язку з її неналежним поводженням, щоб змінити цю поведінку,
– сказав він.
Водночас, президент Фінляндії Саулі Нііністьо на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним наголосив, що Москва сама винна в тому, що проти неї після анексії Криму ввели санкції.
"Санкції було введено через російські дії. Якщо позиція не зміниться, санкції залишаться. Це просто", – заявив Нііністьо.
Водночас фінський президент додав, що його країна має намір під час свого головування в Євросоюзі вести з Росією діалог, адже з сусідами варто підтримувати настільки хороші відносини, наскільки це можливо.
Яких збитків зазнала Росія через санкції Заходу? Російська Федерація незаконно анексувала Крим 5 років тому. Україна і світова спільнота не визнали окупацію півострова і запровадили жорсткі санкції проти Кремля. Через це РФ втратила понад 150 мільярдів доларів та 10% свого внутрішнього валового продукту.
Таке економічне становище найбільше позначилося на простих росіянах. Їхні доходи ледь перевищують 30 тисяч рублів (460 доларів) на місяць. В окупованому Криму ситуація ще гірша – доходи місцевих жителів становлять 22 тисяч рублів.