На Заході України підніметься рівень води у річках: де можливе підтоплення

У західних регіонах України в неділю, 26 травня, очікується значне підняття рівня води на річках. Через це можливе затоплення сільськогосподарських угідь та підтоплення прирічкових населених пунктів.

Рятувальники застерігають, що підтоплення можливі у Львівській, Волинській, Рівненській та Закарпатській областях.

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Де підвищиться рівень води:



- На річках басейну Західного Бугу у Львівській та Волинській областях вода підніметься на 0,1-0,6 метра. У Сокальському районі Львівщини вода може підтопити прирічкові населені пункти, будинки та сільськогосподарські угіддя.



- На річках басейну Прип'яті рівень води може піднятися на 0,2 - 0,8 метра. Можливе затоплення сільськогосподарських угідь, споруд та доріг місцевого значення у селах Любешівського, Маневицького районів Волинської та Сарненського району Рівненської областей.



- На річці Тиса поблизу Чопа Закарпатської області можливе підняття рівня води на 1140-1190 сантиметрів з утриманням води на заплавах.

Зауважимо, на Закарпатті та Івано-Франківщині кілька днів йшли сильні дощі, через що рівень води у річках різко піднявся. Вони вийшли з берегів та затопили помешкання і земельні ділянки людей. Через негоду у райцентрі Воловець потонув 10-річний хлопчик.

24 травня президент Володимир Зеленський видав указ про подолання насідків негоди. Збитки внаслідок паводку на Закарпатті становлять 100 мільйонів гривень. Ці гроші потрібно, щоб відремонтувати пошкоджені гідротехнічні споруди, насипи і дамби.

Загалом через дощі на території Західної України було частково підтоплено близько 2 тисяч будинків, понад 7 тисяч 300 домогосподарств, 8 тисяч 800 гектарів сільгоспугідь у 162 населених пунктах, розмито близько 100 кілометрів покриття автодоріг, знеструмлено 197 та порушено газопостачання 2 населених пунктів. Найскладніша ситуація була в Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Дивіться відео повені на Закарпатті: