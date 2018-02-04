На заході України розчищають наслідки снігопаду та готуються до нових опадів

На Заході країни комунальники розчищають дороги та готуються до чергових снігопадів. Адже вже від завтра синоптики прогнозують суттєве зниження температури. Тож, працівникам комунальних служб потрібно забрати сніг, аби вже завтра дороги не перетворили на справжній каток.

Львів почало засипати ще з вечора. Одразу до прибирання залучили всю наявну у місті техніку. Також, попри вихідний, до прибирання залучили й всіх двірників. Вдень, через підвищення температури, на дорогах утворилась "каша". Львів'янка Галина взялась і собі відгортати сніг біля дому.

Впродовж дня розчистити дороги й по області. Напередодні увечері найгіршою була ситуація на перевалах та які з’єднують Львівщину та Закарпаття в районі населених пунктів Сколе та Плай – це на трасі Київ-Чоп. Там утворився кілька кілометровий затор із вантажівок та фур, які не могли долати найменші підйоми, легковий транспорт з проблемами, але просувався. Зараз рух там відновлено.

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В Закарпатті поки високогірні райони засипало снігом, низини – заливало дощем. Також піднявся рівень води у всіх річках, у деяких місцях вона повиходила на заплаву, зокрема на дорозі місцевого значення у Виноградівському районі. Там обмежено рух. Проте істотних підтоплень вода не принесла.

Зранку також розчистили від снігу дороги у Луцьку та Тернополі. А уже від завтра в Україну повернеться справжня зима. Синоптики обіцяють різке похолодання і мокрий сніг. На заході та в центрі вдень буде до 7 градусів морозу, а на сході – до -5 градусів за Цельсієм.