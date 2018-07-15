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На Закарпатті згорів дитячий садок у ромському поселенні, місцеві стверджують, що це підпал

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Пожежа в дитячому садочку ромів
Пожежа в дитячому садочку ромів / mukachevo.net

У ніч на неділю, 15 липня, у ромському поселенні в селі Велика Добронь в Ужгородському районі Закарпатської області сталася пожежа в будівлі дитячого садочка.

Про це повідомляє Mukachevo.net.

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Зазначається, пожежа була настільки сильною, що вогонь перекинувся на сусідній будинок.

Причина виникнення пожежі поки невідома. Місцеві роми припускають навмисний підпал з урахуванням останніх подій довкола ромських поселень в Україні. За інформацією від рятувальинків, у наслідок пожежі ніхто не постраждав.

Наслідки пожежі в садочку
Пожежа в дитячому садочку ромів

В поліції повідомили, що для з'ясування точної причини загоряння буде проведено відповідну експертизу, саме з цієї причини розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України, а це умисне пошкодження майна через підпал, хоча за попередніми даними, стверджують в поліції, ознак умисного підпалу не виявили.

Нагадаємо, що 6 червня у Києві у національному природному парку "Голосіївський" з’явився табір ромів. 7 червня представники націоналістичних організацій заявили, що очистять Голосіївський парк від ромів, якщо ті самі не підуть звідти протягом 24 годин. Згодом в організації запевнили, що роми добровільно покинули територію парку та обійшлося без інцидентів. Однак у поліції переконують, що вже після цього на табір напали громадські активісти та зруйнували його.

Також 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані. Зловмисників вже затримала поліція, їм загрожує покарання на термін від 15 років до довічного ув'язнення.

Теги: Новини України Роми Поліція Пожежа Новини Закарпаття
Джерело: 24 Канал
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