17:19
13 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
17°C 4°C
  • субота
    15°C 7°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    20°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Алкогольна допомога в Сирію. Наскільки
Вєсті Кремля
21:40, 12 квітня
Вєсті.UA. Кличко змінює професію. Допомога від Нестора-Байкописця
Вєсті.UA
20:29, 12 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

На Закарпатті чоловік втопив у річці свій "Мерседес": фото

922 Читать новость на русском
На Закарпатті чоловік втопив своє авто
На Закарпатті чоловік втопив своє авто / ДСНС у Закарпатській області.

У четвер, 12 квітня, на Закарпатті чоловік спробував помити у річці свій "Мерседес", проте автомобіль знесло течією разом із людьми. Інцидент трапився в межах смт Великий Бичків Рахівського району.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Закарпатській області.

На місце події прибули рятувальники державного пожежно-рятувального поста смт Великий Бичків.

Читайте також: В Одесі авто рятувальників зіткнулося з позашляховиком і перекинулося на дах: фото

Надзвичайники з’ясували, що під'їхавши ближче до води, позашляховик почав провалюватися, а стрімка течія занесла його аж на середину річки. У цей момент у салоні авто перебував і малолітній син водія. На щастя, до приїзду рятувальників батько з сином зуміли вибратися із салону на дах автомобіля.

Прибувши на місце, рятувальники під'їхали ближче до потерпілих і за допомогою драбини спершу доправили на берег хлопчика, а потім допомогли батькові.

Після цього рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягнули з води і сам автомобіль.

Ніхто з потерпілих медичної допомоги не потребував.

Теги: Новини України Новини Закарпаття Аварії та ДТП ДСНС Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Про кілька реальностей на Донбасі та розстріл шкільного автобуса
сьогодні, 17:01 Про кілька реальностей на Донбасі та розстріл шкільного автобуса
Олексій Чибісов 249
Чорний кіт і порожні відра: чи вірите ви у забобони?
сьогодні, 16:02 Чорний кіт і порожні відра: чи вірите ви у забобони?
2662
сьогодні, 15:02 "Північний потік-2" – це не головна газова загроза для України
Дмитро Снєгирьов 1831
Новий скандал з Ольгою Фреймут: що про це відомо
сьогодні, 15:21 Новий скандал з Ольгою Фреймут: що про це відомо
1862
All inclusive не для лінивих: активний відпочинок у турецькому Мармарисі
сьогодні, 14:02 All inclusive не для лінивих: активний відпочинок у турецькому Мармарисі
Олександра Кравчук 443
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук