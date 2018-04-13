На Закарпатті чоловік втопив у річці свій "Мерседес": фото

У четвер, 12 квітня, на Закарпатті чоловік спробував помити у річці свій "Мерседес", проте автомобіль знесло течією разом із людьми. Інцидент трапився в межах смт Великий Бичків Рахівського району.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Закарпатській області.

На місце події прибули рятувальники державного пожежно-рятувального поста смт Великий Бичків.

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Надзвичайники з’ясували, що під'їхавши ближче до води, позашляховик почав провалюватися, а стрімка течія занесла його аж на середину річки. У цей момент у салоні авто перебував і малолітній син водія. На щастя, до приїзду рятувальників батько з сином зуміли вибратися із салону на дах автомобіля.

Прибувши на місце, рятувальники під'їхали ближче до потерпілих і за допомогою драбини спершу доправили на берег хлопчика, а потім допомогли батькові.

Після цього рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягнули з води і сам автомобіль.

Ніхто з потерпілих медичної допомоги не потребував.