На Закарпатті горів жіночий монастир

Пожежа сталася 11 квітня на території жіночого монастиря, розташованого на вулиці Центральній у селі Липча Хустського району, що на Закарпатті. Через віддаленість населеного пункту від районного центру, на момент прибуття рятувальників вогонь встиг охопити дах хліву.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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"Внаслідок пожежі вогнем знищено дах будівлі на площі 70 квадратних метрів та 10 тонн сіна, проте вдалося врятувати від знищення полум'ям іншу частину споруди. Загиблих та потерпілих людей внаслідок пожежі не було", – розповідають рятувальники.

Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.



Під час гасіння пожежі, рятувальники спільно з місцевим населенням також евакуйовано з хліва 12 корів