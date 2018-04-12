18:46
12 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
7°C
11°C 5°C
  • п'ятниця
    19°C 7°C
  • субота
    17°C 7°C
  • неділя
    21°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Операція
Вєсті Кремля
22:01, 11 квітня
Вєсті.UA. Блатний Гройсман. Переможець Вілкул
Вєсті.UA
20:56, 11 квітня
Корупційні схеми медуніверситету імені Богомольця: викриття махінацій
ЦРУ
09:30, 11 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

На Закарпатті горів жіночий монастир

229 Читать новость на русском
На Закарпатті горів жіночий монастир
На Закарпатті горів жіночий монастир / фото прес-служби ДСНС

Пожежа сталася 11 квітня на території жіночого монастиря, розташованого на вулиці Центральній у селі Липча Хустського району, що на Закарпатті. Через віддаленість населеного пункту від районного центру, на момент прибуття рятувальників вогонь встиг охопити дах хліву.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Читайте також: На Вінничині під час спалювання сміття загинула дитина

"Внаслідок пожежі вогнем знищено дах будівлі на площі 70 квадратних метрів та 10 тонн сіна, проте вдалося врятувати від знищення полум'ям іншу частину споруди. Загиблих та потерпілих людей внаслідок пожежі не було", – розповідають рятувальники.

Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.


Під час гасіння пожежі, рятувальники спільно з місцевим населенням також евакуйовано з хліва 12 корів

Теги: Новини України Новини Закарпаття Пожежа
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Що насправді відбувається з судовою реформою
сьогодні, 18:00 Що насправді відбувається з судовою реформою
Роман Маселко 71
День космонавтики: Путівник Галактикою
сьогодні, 09:15 День космонавтики: Путівник Галактикою
Путин оказался в положении цугцванга: каждое его действие ведет к постоянному ухудшению
сьогодні, 17:01 Путин оказался в положении цугцванга: каждое его действие ведет к постоянному ухудшению
Семен Кабакаєв 1276
Дорж Бату: Космос набагато ближчий, ніж ми думаємо
сьогодні, 16:01 Дорж Бату: Космос набагато ближчий, ніж ми думаємо
Євгенія Мазур 1215
Почему PayPal, IKEA, Apple и другие не хотят заходить на рынок Украины
сьогодні, 15:00 Почему PayPal, IKEA, Apple и другие не хотят заходить на рынок Украины
Ілля Кенігштейн 1538
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук