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      На Закарпатті контрабандисти збили прикордонника: військовий у комі

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      Авто, яким скоїли наїзд на прикордонника
      Авто, яким скоїли наїзд на прикордонника / dpsu.gov.ua

      На Закарпатті контрабандисти автомобілем на іноземній реєстрації збили прикордонника. Військовослужбовець у важкому стані у комі.

      Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

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      Зазначається, що українські прикодонники спільно з ромунськими колегами затримали двох осіб з 10 пакунками сигарет. Невдовзі неподалік річки Тиса, прикордонники затримали чоловіка в гідрокостюмі. Документів при собі він не мав, однак при ньому виявили велику суму коштів, які він, ймовірно, отримав за здійснення контрабанди.

      У ході з’ясування обставин, опитування затриманого та вилучення коштів, на начальника відділу "Ділове" інша невідома особа здійснила наїзд автомобілем Audi. У результаті наїзду офіцер-прикордонник отримав тяжкі травми,
      – йдеться у повідомленні.

      Зазначається, що військового доправили в реанімацію і провели операцію. Зараз він перебуває у важкому стані.

      Пізніше автомобіль, яким скоїли наїзд, затримали, але підозрюваному вдалося втекти. Його особу встановлено і проводяться дії для пошуку зловмисника. 

      У Відомстві наголосили, що через цей інцидент прикордонники переходять у посилений варіант охорони державного кордону. При цьому персоналу відомства дозволено застосовувати зброю.

      До слова, раніше на Закарпатті контрабандисти напали та стріляли із травматичної зброї у співробітника Держприкордонслужби.

      Теги: Новини України Держприкордонслужба Кримінальні новини Новини Закарпаття Поліція
      Джерело: 24 Канал
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