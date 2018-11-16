На Закарпатті контрабандисти збили прикордонника: військовий у комі
На Закарпатті контрабандисти автомобілем на іноземній реєстрації збили прикордонника. Військовослужбовець у важкому стані у комі.
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
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Зазначається, що українські прикодонники спільно з ромунськими колегами затримали двох осіб з 10 пакунками сигарет. Невдовзі неподалік річки Тиса, прикордонники затримали чоловіка в гідрокостюмі. Документів при собі він не мав, однак при ньому виявили велику суму коштів, які він, ймовірно, отримав за здійснення контрабанди.
У ході з’ясування обставин, опитування затриманого та вилучення коштів, на начальника відділу "Ділове" інша невідома особа здійснила наїзд автомобілем Audi. У результаті наїзду офіцер-прикордонник отримав тяжкі травми,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що військового доправили в реанімацію і провели операцію. Зараз він перебуває у важкому стані.
Пізніше автомобіль, яким скоїли наїзд, затримали, але підозрюваному вдалося втекти. Його особу встановлено і проводяться дії для пошуку зловмисника.
У Відомстві наголосили, що через цей інцидент прикордонники переходять у посилений варіант охорони державного кордону. При цьому персоналу відомства дозволено застосовувати зброю.
До слова, раніше на Закарпатті контрабандисти напали та стріляли із травматичної зброї у співробітника Держприкордонслужби.
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