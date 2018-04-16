На Закарпатті розцвіли неймовірні сакури: відео
Ужгород наповнився манливим ароматом сакури. За 2-3 дні у цвіті японської вишні опиниться все місто. Аби тисячі туристів могли на власні очі побачити красу цих дерев, "Укрзалізниця" навіть запустить додатковий поїзд.
Деяким із цих сакур майже 100 років. У 20-ті роки минулого століття, коли Закарпатська область входила до Чехословаччини, архітектори дізналися, що болотистий ґрунт чудово підходить для барвистої декоративної японської вишні. Посадили одну, а сьогодні це вже цілі алеї сакур.
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Поглянути на цю красу приїжджають туристи з-за кордону і з різних куточків України.
Я приїхала сюди з Києва спеціально на цвітіння сакур. Це не передати словами, дуже красиво і так надихає. Дивує те, чому я раніше не приїхала сюди,
– сказала туристка.
А от Мирослав – корінний ужгородець уже 20-й рік поспіль приходить на алею в центрі міста. І обов'язково бере зі собою фотоапарат і радить туристам, в першу чергу, насолодитися цвітінням старих дерев – вони найяскравіші.
Я роздивляюсь сакури в старій частині міста – то є чеський квартал. Також на Набережному парку Масарика є класичні сакури. Звертаю увагу лише на них,
– порадив Мирослав.
Росте сакура лише в Японії, деяких штатах Америки і на Закарпатті. І саме в Ужгороді є найбільша в Європі алея сакур, яка простягнулася по обидва береги річки Уж. Японська вишня особлива ще й тим, що підвищує вологість, зменшує температуру повітря, вловлює пил, зменшує загазованість та й просто прикрашає місто.
В Ужгороді розцвіли сакури
Сакурознавець Вікторія Андрощук зазначила, що в місті багато сакур. Вони є не тільки бузкові, як в Японії, а й білі.
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Нині в Ужгороді близько 6 тисяч сакур. Багато місцевих мешканців висадили їх біля своїх осель. Сакуроманія в Ужгороді стартує вже за 2-3 дні – саме тоді почнеться масове цвітіння дерев.
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