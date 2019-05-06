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      На Закарпатті та Львівщині утворилися черги на пунктах пропуску на виїзд з України

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      На Закарпатті та Львівщині утворилися величезні черги на пунктах пропуску на виїзд з України
      На Закарпатті та Львівщині утворилися величезні черги на пунктах пропуску на виїзд з України / Фото з відкритих джерел

      На прикордонних пунктах пропуску в Закарпатській та Львівській областях утворилися черги з кількасот автомобілів на виїзд з України. Прикордонники збільшили кількість нарядів та обладнали додаткові робочі місця.

      Напружена ситуація перед пунктом пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною. Журналісти 24 каналу повідомляють, що тут очікують на оформлення близько 300 транспортних засобів.

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      На кордоні зі Словаччиною перед пунктом пропуску "Ужгород" чекають на оформлення 150 автомобілів. Перед пунктом пропуску "Малий Березний" 200 транспортних засобів.

      Олена Трачук, речниця Чопського прикордонного загону, додала, що сьогодні о 8 ранку знову вийшла з ладу база даних Прикордонної поліції Угорщини на усій ділянці українсько-угорського кордону. Саме тому ймовірно і утворилися черги, пише "Укрінформ".

      Проблеми на словацькому кордоні пов’язані ще з тим, що після свят багато українців виїжджають на роботу до ЄС,
      – пояснила Трачук.

      Крім того, на польському кордоні також утворилися кількагодинні затори.

      Близько 400 авто очікують на пункті пропуску "Краковець". Трохи краща ситуація на пункті пропуску "Грушів" – станом на 8 ранку більше півсотні машин.

      Прикордонники прогнозують, що черги зникнуть за день-два.

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      Теги: Новини України Новини Польщі Угорщина Словаччина Держприкордонслужба Подорожі Новини Закарпаття Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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