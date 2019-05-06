На Закарпатті та Львівщині утворилися черги на пунктах пропуску на виїзд з України

На прикордонних пунктах пропуску в Закарпатській та Львівській областях утворилися черги з кількасот автомобілів на виїзд з України. Прикордонники збільшили кількість нарядів та обладнали додаткові робочі місця.

Напружена ситуація перед пунктом пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною. Журналісти 24 каналу повідомляють, що тут очікують на оформлення близько 300 транспортних засобів.

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На кордоні зі Словаччиною перед пунктом пропуску "Ужгород" чекають на оформлення 150 автомобілів. Перед пунктом пропуску "Малий Березний" – 200 транспортних засобів.

Олена Трачук, речниця Чопського прикордонного загону, додала, що сьогодні о 8 ранку знову вийшла з ладу база даних Прикордонної поліції Угорщини на усій ділянці українсько-угорського кордону. Саме тому ймовірно і утворилися черги, пише "Укрінформ".

Проблеми на словацькому кордоні пов’язані ще з тим, що після свят багато українців виїжджають на роботу до ЄС,

– пояснила Трачук.

Крім того, на польському кордоні також утворилися кількагодинні затори.

Близько 400 авто очікують на пункті пропуску "Краковець". Трохи краща ситуація на пункті пропуску "Грушів" – станом на 8 ранку більше півсотні машин.

Прикордонники прогнозують, що черги зникнуть за день-два.