На Закарпатті відкрили піший перехід на кордоні з Польщею

На Закарпатті протягом п'яти днів діятиме пішохідний перехідний пункт пропуску на кордоні з Польщею "Лубня – Волосате". Скористатися ним можна з 1 по 5 травня з 8 до 20 години за київським часом.

Ініціативу реалізували у рамках акції "Дні добросусідства України та Польщі", яку проводять в межах Закарпатської області (Україна) та Підкарпатського воєводства (Польща). Цьогоріч вона присвячена 15-й річниці вступу Польщі у Євросоюз, повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА.

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Ще одна причина – вивчити потенціал туристичного потоку з перспективою відкриття повноцінного пропускного пункту.

"Саме ця локація вже тривалий час розглядається як найбільш перспективна точка для функціонування повноцінного КПП, який має стати першим на українсько-польському кордоні в межах Закарпатської області", – зазначили в ОДА.

Перетнути кордон можна за біометричним паспортом або Шенгенською візою.

Зазначимо, з 1 липня 2019 року підніметься ціна на оформлення закордонного біометричного паспорту та внутрішньої ID-картки. Нововведення мають поповнити місцеві бюджети на 200 мільйонів гривень.

Нова вартість оформлення біометричного паспорту:

до 20 робочих днів – 682 гривень (раніше – 557 гривень 32 копійки)

– 682 гривень (раніше – 557 гривень 32 копійки) до 10 робочих днів – 1034 гривні (раніше – 810 гривень 32 копійки)

Як оформити біометричний паспорт онлайн?З 8 листопада 2018 року в Україні запрацював сервіс онлайн-реєстрації біометричних документів . Тому анкету з персональними даними можна заповнити електронно, а це істотно зменшить час обслуговування заявника і скоротить черги. Послуга доступна на сайті ДМС України, а також – на Урядовому порталі. Проте людині все ж необхідно особисто прибути в міграційну службу, щоб сфотографуватися і відсканувати відбитки пальців.