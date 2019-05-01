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      На Закарпатті відкрили піший перехід на кордоні з Польщею

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      Піший пункт пропуску "Лубня – Волосате" відкрили на 5 днів
      Піший пункт пропуску "Лубня – Волосате" відкрили на 5 днів / Закарпатська ОДА

      На Закарпатті протягом п'яти днів діятиме пішохідний перехідний пункт пропуску на кордоні з Польщею "Лубня – Волосате". Скористатися ним можна з 1 по 5 травня з 8 до 20 години за київським часом.

      Ініціативу реалізували у рамках акції "Дні добросусідства України та Польщі", яку проводять в межах Закарпатської області (Україна) та Підкарпатського воєводства (Польща). Цьогоріч вона присвячена 15-й річниці вступу Польщі у Євросоюз, повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА. 

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      Ще одна причина – вивчити потенціал туристичного потоку з перспективою відкриття повноцінного пропускного пункту. 

      "Саме ця локація вже тривалий час розглядається як найбільш перспективна точка для функціонування повноцінного КПП, який має стати першим на українсько-польському кордоні в межах Закарпатської області", – зазначили в ОДА. 

      Перетнути кордон можна за біометричним паспортом або Шенгенською візою.

      Зазначимо, з 1 липня 2019 року підніметься ціна на оформлення закордонного біометричного паспорту та внутрішньої ID-картки. Нововведення мають поповнити місцеві бюджети на 200 мільйонів гривень.

      Нова вартість оформлення біометричного паспорту:

      • до 20 робочих днів – 682 гривень (раніше – 557 гривень 32 копійки)
      • до 10 робочих днів – 1034 гривні (раніше – 810 гривень 32 копійки)

      Як оформити біометричний паспорт онлайн?З 8 листопада 2018 року в Україні запрацював сервіс онлайн-реєстрації біометричних документів. Тому анкету з персональними даними можна заповнити електронно, а це істотно зменшить час обслуговування заявника і скоротить черги. Послуга доступна на сайті ДМС України, а також – на Урядовому порталі. Проте людині все ж необхідно особисто прибути в міграційну службу, щоб сфотографуватися і відсканувати відбитки пальців.

      blog_ava
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      Теги: Новини Польщі Подорожі Новини України Новини Закарпаття Біометричний контроль в Україні
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