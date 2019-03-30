На Закарпатті викрили сховок героїну на 10 мільйонів євро: фото і відео

Співробітники Служби безпеки України спільно із правоохоронцями Румунії та Німеччини провели масштабну спецоперацію із перекриття міжнародного каналу контрабанди героїну через Україну до країн Євросоюзу. Одного з дилерів зі 120 кілограмами наркотиків затримали на Закарпатті.

Напередодні СБУ дізналась, що член наркоугруповання мав перевезти велику партію героїну з облаштованих у прикордонній зоні "транзитних баз" до Європи.

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Оперативникам вдалось затримати ділка саме перед від'їздом до ЄС. На так званій базі знайшли і вилучили 120 кілограмів героїну. Припускають, що, за цінами "чорного ринку", за таку партію наркотиків хотіли виручити 10 мільйонів євро.



На транзитній базі вилучили 120 кілограмів кокаїну

"Ця спецоперація стала черговим етапом знешкодження транснаціонального наркотрафіка, організованого уродженцями однієї із країн Південно-Західної Азії", – зазначили в СБУ.



Спецоперацію провели правоохоронці України, Румунії та Німеччини

На Закарпатті викрили сховок героїну на 10 мільйонів євро: дивіться відео