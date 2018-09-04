На Закарпатті зафіксовано спалах менінгококової інфекції: померла дитина

У селі Порошково на Закарпатті зафіксовано спалах менінгококової інфекції, внаслідок якої 10 людей потрапили до лікарні. Окрім того, померла 1 дитина, ще 1 – в реанімації.

Про це розповів головний лікар обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк, повідомляє прес-служба Департаменту охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації.

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В ніч з 31 серпня на 1 вересня від блискавичної форми менінгококової інфекції в обласній інфекційній лікарні померла восьмирічна дівчинка з с. Порошково Перечинського району. Ще 10 мешканців села зараз перебувають на лікуванні: одна дитина з важкою генералізованою формою – у відділенні інтенсивної терапії,

– розповів Поляк.

Він додав, що 6 хворих мають локалізовану форму недуги – назофарингит, а 3 людей є носіями цього захворювання; стан пацієнтів стабільний.

Фахівці провели епідобстеження вогнища за місцем проживання хворих та здійснили комплекс протиепідемічних та дезінфекційних заходів. Розроблено та введено в дію оперативний план заходів з локалізації та недопущення поширення менінгококової інфекції в Перечинському районі.

У Департаменті охорони здоров’я стверджують, що наразі ситуація із захворюванвстю на менінгококову інфекцію в районі контрольована та стабільна.

У Порошківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів з 3 по 7 вересня запроваджено карантин.

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Порошківській сільській раді рекомендовано встановити карантин у дошкільних навчальних закладах та заборонити проведення масових заходів на території села, а також доручено проводити роз’яснювальну роботу з ромським населенням щодо сприяння медичним працівникам в обстеженні на менінгококову інфекцію.