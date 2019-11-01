На заклик Зеленського інвестувати у відновлення Донбасу відгукнувся тільки Ярославський

Інвестиційний форум в Маріуполі вдався. Зеленський вперше наважився зробити те, що було немислимо для Порошенка.

Він позначив, що ефективні економічні реформи неможливі без встановлення в Україні міцного миру, соціально-економічної реінтеграції Донбасу, відновлення зруйнованої інфраструктури. Про це пише портал "Дело" у матеріалі за результатами редакційного опитування відомих експертів на тему недавнього інвестиційного форуму в Маріуполі.

Видання відзначає, що одним з головних підсумків форуму для влади стало те, що і президент, і уряд можуть тепер демонструвати західним партнерам реальний кейс готовності хоча б одного з найсерйозніших бізнесменів фінансувати відродження Донбасу після встановлення миру.

Заява Ярославського про те, що він готовий інвестувати 100 млн доларів у відновлення донецького аеропорту є сигналом про те, що в Україні є люди, які готові здійснити реальне вкладення грошей у відновлення інфраструктури після врегулювання конфлікту,

– підкреслив глава Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Як повідомляли ЗМІ, форум не ознаменувався нічим конкретним в плані заяв інвесторів про готовність вкладати гроші. І тільки власник групи DCH Олександр Ярославський публічно підтримав наміри Зеленського по Донбасу, анонсувавши інвестпроєкт будівництва нового аеропорту в Донецьку замість зруйнованого.

"Основне питання цього форуму – відновлення Донбасу. Поки я сюди їхав, у мене з'явилася конкретна пропозиція до уряду України: я готовий інвестувати 100 млн доларів у будівництво нового аеропорту в Донецьку. Якщо будуть всі умови для будівництва аеропорту, який був практично повністю зруйнований, я готовий зайнятися цим проєктом, застосувати в рамках відновлення Донбасу досвід моєї компанії з будівництва та експлуатації аеропортів", – сказав Ярославський.

Нагадаємо, що після маріупольського форуму на російському ток-шоу одіозного для українців Володимира Соловйова розгорнулася бурхлива дискусія з приводу ідеї Ярославського. Але після участі в ній президент українського аналітичного центру Олександр Охріменко запевнив своїх співрозмовників в серйозності намірів бізнесмена.

"Ярославський успішний український бізнесмен, який готовий допомогти після відновлення миру на Донбасі відновлювати аеропорт. Як бачите, є інвестор. Як можна не довіряти Ярославському? Залишилася дрібничка – роззброїти бойовиків, прибрати їх з території "ДНР" та "ЛНР" – і аеропорт відновлять", – резюмував Охрименко.