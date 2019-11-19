8 мільйонів збитків: на закритій шахті на Донеччині незаконно видобували вугілля
На закритій шахті "Гірник" у Донецькій області за пів року зловмисники незаконно видобули майже 2,5 тисячі тонн вугілля.
Про викриття незаконної діяльності на закритій шахті повідомила пресслужба СБУ.
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Що відомо про зловмисників?
- Організували протиправний видобуток шестеро осіб з Києва, Покровська та тимчасово окупованого Єнакієвого.
- У підпільному підприємстві працювали 30 гірників.
- Видобували вугілля цілодобово, у дві зміни.
- Жодних правил безпеки не дотримувалися.
- Підозрювані використовували підроблену документацію одного з вугільних підприємств регіону.
- Проводили фіктивні фінансово-господарські операції.
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Про загрози незаконної діяльності
Такий видобуток міг призвести до екологічної катастрофи. Зростала небезпека зсувів ґрунту та протікання підземних вод. А це створювало загрозу життю та здоров`ю місцевих жителів.
Зловмисники незаконно видобули понад 2,5 тонни вугілля / Служба безпеки України
Продавали незаконно видобуте вугілля установам та закладам Дніпропетровської, Запорізької та низки західних областей.
У СБУ заявили, що такі дії зловмисників завдали державі збитків на понад 8 мільйонів гривень.
Докази злочину! Під час 7 обшуків на місці незаконного видобутку та у місцях проживання причетних правоохоронці вилучили обладнання, транспорт, банківські карти, печатки та штампи підприємств, які використовували у злочинній схемі.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру за статтями Кримінального кодексу.