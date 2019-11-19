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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      8 мільйонів збитків: на закритій шахті на Донеччині незаконно видобували вугілля

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      СБУ заблокувала незаконний видобуток вугілля на Донеччині / ssu.gov.ua

      На закритій шахті "Гірник" у Донецькій області за пів року зловмисники незаконно видобули майже 2,5 тисячі тонн вугілля.

      Про викриття незаконної діяльності на закритій шахті повідомила пресслужба СБУ.

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      Що відомо про зловмисників?

      • Організували протиправний видобуток шестеро осіб з Києва, Покровська та тимчасово окупованого Єнакієвого. 
      • У підпільному підприємстві працювали 30 гірників. 
      • Видобували вугілля цілодобово, у дві зміни. 
      • Жодних правил безпеки не дотримувалися.
      • Підозрювані використовували підроблену документацію одного з вугільних підприємств регіону.
      • Проводили фіктивні фінансово-господарські операції.

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      Про загрози незаконної діяльності

      Такий видобуток міг призвести до екологічної катастрофи. Зростала небезпека зсувів ґрунту та протікання підземних вод. А це створювало загрозу життю та здоров`ю місцевих жителів.

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      Зловмисники незаконно видобули понад 2,5 тонни вугілля / Служба безпеки України

      Продавали незаконно видобуте вугілля установам та закладам Дніпропетровської, Запорізької та низки західних областей.

      У СБУ заявили, що такі дії зловмисників завдали державі збитків на понад 8 мільйонів гривень.

      Докази злочину! Під час 7 обшуків на місці незаконного видобутку та у місцях проживання причетних правоохоронці вилучили обладнання, транспорт, банківські карти, печатки та штампи підприємств, які використовували у злочинній схемі. 

      Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру за статтями Кримінального кодексу.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України СБУ Вугільна промисловість
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