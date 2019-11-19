8 мільйонів збитків: на закритій шахті на Донеччині незаконно видобували вугілля

На закритій шахті "Гірник" у Донецькій області за пів року зловмисники незаконно видобули майже 2,5 тисячі тонн вугілля.

Про викриття незаконної діяльності на закритій шахті повідомила пресслужба СБУ.

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Що відомо про зловмисників?

Організували протиправний видобуток шестеро осіб з Києва, Покровська та тимчасово окупованого Єнакієвого.

У підпільному підприємстві працювали 30 гірників.

Видобували вугілля цілодобово, у дві зміни.

Жодних правил безпеки не дотримувалися.

Підозрювані використовували підроблену документацію одного з вугільних підприємств регіону.

Проводили фіктивні фінансово-господарські операції.

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Про загрози незаконної діяльності

Такий видобуток міг призвести до екологічної катастрофи. Зростала небезпека зсувів ґрунту та протікання підземних вод. А це створювало загрозу життю та здоров`ю місцевих жителів.



Зловмисники незаконно видобули понад 2,5 тонни вугілля / Служба безпеки України

Продавали незаконно видобуте вугілля установам та закладам Дніпропетровської, Запорізької та низки західних областей.

У СБУ заявили, що такі дії зловмисників завдали державі збитків на понад 8 мільйонів гривень.

Докази злочину! Під час 7 обшуків на місці незаконного видобутку та у місцях проживання причетних правоохоронці вилучили обладнання, транспорт, банківські карти, печатки та штампи підприємств, які використовували у злочинній схемі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру за статтями Кримінального кодексу.