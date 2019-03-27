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      На залізничній станції Києва обвалилась будівля, загинула жінка: фото та відео

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      В Києві на території залізничної станції "Київ-Петрівка" обвалилася будівля. В результаті загинула одна людина.

      За інформацією кореспондентки 24 каналу, трагедія трапилася в гаражах, де колись була станція СТО. Три жінки мали там прибирати приміщення після будівництва. 

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      Відомо, що бетонні плити обвалились на двох жінок. Одна жінка обійшлася травмою голови та переломом гомілки, інша, на жаль, померла в кареті швидкої.

      трагедія київ
      Трагедія сталася на території залізничної станції "Київ-Петрівка"

      Наразі на місці трагедії працюють працівники ДСНС. 

      трагедія київ
      В гаражі обвалились бетонні плити на людей

      "Двох жінок ми дістали, але одна в кареті швидкої допомоги померла, не доїхавши до лікарні. А взагалі, за словами свідків, наче там було три жінки. Одна не постраждала", – сказала речниця ДСНС Світлана Водолага. 

      трагедія київ
      Через обвал будівлі загинула жінка

      Найімовірніше поліція відкриє кримінальне провадження, а тому власнику гаражів загрожує вісім років тюрми. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва Жертви Новини нерухомості Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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