На залізничній станції Києва обвалилась будівля, загинула жінка: фото та відео

В Києві на території залізничної станції "Київ-Петрівка" обвалилася будівля. В результаті загинула одна людина.

За інформацією кореспондентки 24 каналу, трагедія трапилася в гаражах, де колись була станція СТО. Три жінки мали там прибирати приміщення після будівництва.

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Відомо, що бетонні плити обвалились на двох жінок. Одна жінка обійшлася травмою голови та переломом гомілки, інша, на жаль, померла в кареті швидкої.



Трагедія сталася на території залізничної станції "Київ-Петрівка"

Наразі на місці трагедії працюють працівники ДСНС.



В гаражі обвалились бетонні плити на людей

"Двох жінок ми дістали, але одна в кареті швидкої допомоги померла, не доїхавши до лікарні. А взагалі, за словами свідків, наче там було три жінки. Одна не постраждала", – сказала речниця ДСНС Світлана Водолага.



Через обвал будівлі загинула жінка

Найімовірніше поліція відкриє кримінальне провадження, а тому власнику гаражів загрожує вісім років тюрми.