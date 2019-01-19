На Запоріжжі до ПЦУ перейшли віряни, які покинули УПЦ МП через скандал з відспівуванням дитини

У Запоріжжі православна громада, яка раніше вийшла з Московського патріархату, не підтримуючи дії митрополита УПЦ МП Запорізького та Мелітопольського Луки, приєдналася до Православної церкви України.

Про це повідомили парафіяни храму святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, посилаючись на свого настоятеля отця Ігоря Савву.

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Це перша громада, яка перейшла до ПЦУ у Запоріжжі.

За словами парафіянки Олени Гулая, про перехід вірянам повідомив священик Iгор Савва, який отримав у Києві антимінс (церковний атрибут, без якого не можна правити служби), відповідний наказ та благословiння вiд митрополита Олександра (Драбинко).

Сьогодні наша християнська громада при храмі на честь святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софі стали повноправними вірянами ПЦУ,

– написав інший парафіянин Олександр Цегельник.

Чоловік розповів, що більше, ніж півроку тому, частина парафіян Московського патріархату у Запоріжжі вийшли з-під юрисдикції цієї церкви. Усі ці місяці громада існувала у невизначеному стані, але її підтримували представники різних конфесій – колишня УПЦ КП, греко- та римо-католики і навіть протестанти.

Причиною виходу громади з Московського патріархату були дії митрополита Луки. На початку 2018 року він відмовився відспівувати померлу дитину, яка була хрещена у Київському патріархаті.

Нагадаємо, 31 грудня 2017 року у Запоріжжі чоловік напідпитку вистрибнув з вікна багатоповерхового будинку та впав на 2-річну дитину. Малюк загинув. Під час похорону священик УПЦ МП Євген Молчанов відмовився відспівувати мертвого хлопчика, попри вмовляння батьків.



На захист священика став митрополит Запорізької та Мелітопольської УПЦ МП Лука.



Згодом проти окремих представників Запорізької Єпархії УПЦ МП, ГО "Союз православний "Радомир" було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення спрямованих на розпалювання національної, релігійної ворожнечі та ненависті, образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, приниження національної честі громадян України, засудження представників церкви, які говорять українською мовою.