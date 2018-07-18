На Запоріжжі затримали викрадачів людини, один з яких мав фейкове посвідчення АП

На Запоріжжі поліція затримала двох чоловіків, які минулого тижня посеред вулиці викрали жителя Дніпра.

21-річного хлопця зловмисники схопили і втягнули у свій позашляховик Toyota.

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За деякий час бранець зв'язався з родичами і розповів про своє місцеперебування. Так поліція та спецпідрозділ КОРД відслідкували викрадачів.

Їх зупинили на трасі Запоріжжя – Дніпро – Бориспіль та затримали. Ними виявилися двоє дніпрян 30 і 37 років. У салоні авто знайшли і вилучили 2 пістолети, 35 набоїв, ніж і 3 мобільні телефони.

Один із затриманих, намагався тиснути на поліцію, хизуючись посвідченням працівника Адміністрації Президента. Воно виявилося фальшивим. Відтак, окрім звинувачень у викраденні людини, за яким загрожує до п’яти років, чоловік ще відповідатиме за підробку документів.

Наразі триває досудове розслідування.