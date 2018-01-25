На заводі у Бердичеві трагічно загинув працівник: назвали причину

На ливарному комплексі у Бердичеві внаслідок падіння металевої конструкції загинув 48-річний працівник.

Подія трапилася 23 січня, повідомляє "Бердичів BIZ".

Ще один працівник заводу зазнав травм. Його госпіталізували у реанімаційне відділення.

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Як з’ясувала перевірка, ці працівники виконували зварювальні роботи піднявши на мостовому крані металеву конструкцію, але не закріпили її. Врешті конструкція впала на чоловіків.

Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.